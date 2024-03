Williams nur mit Alex Albon: Logan Sargeant ist out

​Der englische Traditionsrennstall Williams hat die Nennung von Logan Sargeant für den weiteren Verlauf des Australien-Wochenendes zurückgezogen – damit Alex Albon das einzige Auto fahren kann.

Der Unfall des Thai-Briten Alex Albon im ersten Training zum Grand Prix von Australien zwingt Williams zu einem ungewöhnlichen im Gepäck haben, haben sie die Nennung von Logan Sargeant zurückgezogen. Im einzigen Williams sitzt ab 23. März Albon.

Der 27-jährige Londoner Albon hatte im ersten Training zum Traditions-GP von Australien sein Auto heftig in die Mauer gesetzt. Bald war klar: Der Fahrer ist zum Glück wohlauf, die Überlebenszelle aus Kohlefaser jedoch ist beschädigt und vor Ort nicht zu reparieren. Weil die Briten kein Ersatz-Chassis nach Australien gebracht haben, muss ein Pilot zuschauen. Williams hat sich gegen Logan Sargeant entschieden, weil Albon der bessere Fahrer ist, Unfall hin oder her.

Williams-Teamchef James Vowles: «Wir müssen unsere Chancen auf Punkte wahren, und das tun wir am besten, wenn Alex Albon im einzigen Auto sitzt.»

«Wir sind sehr enttäuscht, dass die Beschädigung am Chassis von Albon bedeutet, dass wir nur noch einen Wagen einsetzen können. Es ist inakzeptabel in dieser Formel 1, dass wir kein Ersatz-Chassis mithaben. Aber das unterstreicht, dass wir im Winter mit der Arbeit in Verzug waren. Und das zeigt auch, dass wir bei der Veränderung von Williams noch viel Arbeit vor uns haben, um uns für die Zukunft besser aufzustellen.»

«Als Ergebnis mussten wir schweren Herzens eine Entscheidung fällen. Es ist unfair, dass Logan unter einem Fehler leidet, den er nicht begangen hat. Aber in diesem hart umkämpften Mittelfeld müssen wir im Auge behalten, wie wir unser Potenzial am besten nutzen, und das ist nun mal mit Alex Albon.»

«Wir haben uns das nicht leicht gemacht, und ich kann mich nur bei Logan bedanken, mit welcher Größe er diese Entscheidung trägt. Er ist ein wahrer Mannschaftsspieler.»



«Das ist ein schwieriges Wochenende für Williams, und wir werden sicherstellen, dass uns so etwas nicht noch einmal passiert.»



Logan Sargeant: «Ich gebe zu, das ist nicht leicht zu verdauen. Aber meine Aufgabe besteht auch darin, Williams zu unterstützen. Auf und neben der Rennstrecke.»



Alex Albon: «Kein Fahrer gibt gerne sein Auto her, und ich kann mich nur bei Logan bedanken. Ich darf jetzt nicht grübeln darüber, was passiert ist. Sondern ich muss nach vorne sehen, um für Williams das bestmögliche Ergebnis zu erkämpfen.»



«Im ersten Training bin ich leicht neben die Bahn geraten, dann hat der Wagen auf dem Randstein hart aufgesetzt. Ich glaube, wir haben hier ein schnelles Auto, umso enttäuschter bin ich über meinen Fehler.»





2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014