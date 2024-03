Toto Wolff (Mercedes): «Wir haben keine Ausreden»

​Startplatz 7 für George Russell, Lewis Hamilton nur Elfter – Mercedes ist weiterhin nicht in Siegerform. Teamchef Toto Wolff stellt selbstkritisch fest: «Wir haben keine Ausreden.»

Nach dem dritten freien Training in Australien erkannten viele Mercedes-Fans Licht am Ende des Tunnels: Starke Rundenzeiten von George Russell und Lewis Hamilton, Ränge 4 und 5. Nun haben viele Anhänger der beiden Engländer den Eindruck – das Licht, das war wohl ein entgegenkommender Zug. Mercedes ist auch in Australien von der Konkurrenz überfahren worden.

George Russell, nun zum vierten Mal in Folge in der Quali schneller als Lewis Hamilton, wird das Rennen als Siebter aufnehmen, Hamilton schied in Q2 aus und ist lediglich Elfter. Das ist seine schlechteste Platzierung im Albert-Park von Melbourne seit 2010.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff legt den Finger dorthin, wo es wehtut: «Wenn ich mir ansehe, wo wir nach dem dritten Training standen, dann ist das schon sehr enttäuschend. Gewiss, die Verhältnisse waren ein wenig anders, aber wir haben keine Ausreden.»

«Fakt ist – wir haben ein Auto, das nur in einem kleinen Betriebsfenster optimal arbeitet. Und aus diesem Idealzustand fallen wir je nach Bedingungen sehr schnell hinaus.»



«Es ist ein wenig ärgerlich, dass ich immer das Gleiche sagen muss, aber es bleibt uns nichts Anderes übrig als weiterzuarbeiten. Es mangelt wirklich nicht am Einsatz unserer Mannschaft, aber wo wir heute stehen – das reicht einfach nicht.»



«Wir würden uns etwas vormachen, wenn wir annehmen, dass wir die Lücke zu Red Bull Racing bald verringern. Aber ich muss auch den Glauben behalten, dass in diesem Auto mehr drinsteckt.»



«Im dritten Training war der Wagen wirklich konkurrenzfähig. Aber es bleibt überaus knifflig, alle Faktoren so ein Einklang zu bringen, dass wir das Beste aus dem Fahrzeug holen können.»





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,915 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,185

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,274 *

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,315

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,435

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,572

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,724

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,788

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,072

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,552

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,960

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,167

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,340

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,427

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,697

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,976

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,982

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,085

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,188

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon, kein Ersatz-Chassis in Australien)

* erhält fürs Rennen eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Nico Hülkenberg