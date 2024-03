Mercedes geht leer aus, Toto Wolff: «Das ist brutal» 24.03.2024 - 18:02 Von Mathias Brunner

© LAT Mercedes-Teamchef Toto Wolff

​Außer Spesen nichts gewesen in Australien: Motorschaden bei Lewis Hamilton, Unfall von George Russell. Kein Mercedes-Renner in den Top-Ten nach einem Grand Prix, das hatte es letztmals in Baku 2021 gegeben!