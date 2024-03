Oscar Piastri über Positionstausch mit Lando Norris

Es hätte Oscar Piastris erstes Heimpodium werden können. Doch der McLaren-Pilot hielt sich in Melbourne brav an die Team-Order und tauschte Positionen mit Kollege Lando Norris. Der Australier findet das Vorgehen «fair».

Es hätte ein Märchen vom Heimpodium für den jungen Australier Oscar Piastri werden können – und wurde ein Märchen von Teamwork bei McLaren.

Oscar Piastri (22) tauschte mitten im Melbourne-Rennen Positionen mit seinem schnelleren Teamkollegen Lando Norris (24). Der Australier Piastri, der in Melbourne geboren und aufgewachsen ist, in seiner Kindheit mit Freunden im Albert Park dort gespielt und Sport gemacht hat, wo am Rennwochenende das Paddock steht, gab die Chance auf ein Heimpodium her.

Durch das Aus von Max Verstappen (Red Bull Racing) nach einem Bremsdefekt war Piastri früh im Rennen Vierter, durch einen Undercut überholte er seinen Teamkollegen Norris, war auf Podiums-Kurs. In Runde 29, also nach der ersten Hälfte des Rennens, kam dann per Boxenfunk die Teamorder: „Positionen tauschen“. Piastri sollte Norris vorbeifahren lassen – und tat das.

Am Ende lautete das Ergebnis: Norris Dritter, Piastri Vierter. Nur Blech für den Lokalhelden.

Piastri nach dem Rennen über die Tausch-Aktion: «Für mich war das komplett fair. Er hat sich vor mir qualifiziert, hat den ersten Stopp hinausgezögert, auf mich aufgeholt und war zu dem Zeitpunkt im Rennen schneller als ich.»

Der Australier weiter: «Ich war in dem Moment gerade an Leclerc dran, Lando hat auf uns beide aufgeholt. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen gehofft, dass er mich überholt und sich Charles schnappen würde. Natürlich wäre ich zu Hause gern auf den dritten Platz gefahren, aber es war völlig fair.»

Von McLaren war es wohl eine weise Entscheidung: Piastri machte in Runde 39 einen kleinen Fehler, fuhr kurz über Rasen. Am Ende kam er gut eine halbe Minute nach Norris ins Ziel.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0