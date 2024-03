Sebastian Vettel (Porsche) in Le Mans: Platz ist frei

​Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel (36) hat auf der Rennstrecke Motorland Aragón den Werks-Porsche 963 aus der Sportwagen-WM (FIA WEC) gefahren. In Le Mans wäre für Vettel ein Platz frei.

Das war die Knallermeldung vom 22. März 2024: Porsche bestätigte den Einsatz des 53-fachen GP-Siegers Sebastian Vettel in einem Le Mans-Rennwagen.

Dieser Test hat nun stattgefunden: Der vierfache Formel-1-Weltmeister Vettel saß am Steuer des rund 500 kW (680 PS) starken Fahrzeuges und absolvierte zwei Doppelstints über insgesamt 118 Runden – was rund 581 Kilometer bedeutet.

Danach erzählte Vettel: «Nach der Sitzanpassung sowie den Stunden im Simulator und dem Roll-out in Weissach hatte ich bereits ein gutes Gefühl. Mit dem Porsche 963 hier in Aragon auf der Strecke – das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.»

«Ich musste mich zuerst an alles gewöhnen und meinen Rhythmus finden. Das Fahrgefühl ist allein schon wegen des Dachs über dem Kopf anders, ebenso wie der Umgang mit dem höheren Gewicht und den Reifen. Die Porsche-Werksfahrer waren sehr hilfreich und haben mir erklärt, was speziell ist und woran ich mich gewöhnen muss. Das machte es mir leicht.»



Insgesamt ist der Test im Motorland Aragón über 36 Stunden angesetzt. Für Porsche ist es die ultimative Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans, die am 15./16. Juni 2024 auf der Agenda stehen. Das Motorland Aragón wird von den WEC-Teams stets gerne genutzt, da dort in der Regel auch nachts gefahren werden kann.



Jonathan Diuguid (Leitender Direktor Porsche Penske Motorsport): «Dass Sebastian Vettel hier für uns getestet hat, ist eine einzigartige Gelegenheit für das Team. Als vierfacher Formel-1-Weltmeister besitzt er immense Erfahrung mit Hybridsystemen und Hochleistungs-Rennwagen. Sein frischer und besonderer Blick darauf, wo wir mit unserem Porsche 963 stehen, und seine Rückmeldungen zu unseren Systemen sind enorm wertvoll.



Neben Vettel sind auch die Porsche-Werksfahrer Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor in Aragón im Einsatz. Auch der amtierende DTM-Champion Thomas Preining testet mit.



Natürlich stellt sich nun die Frage, ob Vettel auch ein Rennen im 963 absolvieren wird, allen voraus der Langstreckenklassiker von Le Mans.



Porsche hat dafür drei Werks-Autos bestätigt bekommen. In einem dieser drei Werks-963 ist mit dem Franzosen Mathieu Jaminet bislang erst ein Fahrer gesetzt – es wären somit noch zwei Plätze frei. Porsche und Vettel haben sich diesbezüglich aber noch nicht geäußert bzw. nichts bestätigt.



Vettel hält die Karten eng an der Brust: «Ich verfolge mit einem Auge natürlich auch andere Motorsportdisziplinen und kenne viele Fahrer, die in der WEC und Le Mans aktiv sind. Irgendwann war die Neugier so groß, dass ich die Idee hatte, das selbst mal auszuprobieren.»