Sebastian Vettel: Für Lewis Hamilton im Mercedes?

​F1-Champion Sebastian Vettel bestätigt, dass er sich im Austausch befindet mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Aber noch ist der Weg weit, damit der Heppenheimer Nachfolger von Lewis Hamilton werden könnte.

Sebastian Vettel hat in Aragón einen Langstrecken-Porsche getestet, und natürlich wünschen sich die Fans, dass der 53-fache GP-Sieger nach A auch B sagt und in Le Mans antritt. Vettel hält sich da eher bedeckt.

Konkreter wird der vierfache Formel-1-Weltmeister, wenn es im Gespräch mit Sky darum geht, ob wir ihn erneut auf den GP-Strecken sehen werden, etwa als Nachfolger von Lewis Hamilton 2025 bei Mercedes-Benz.

Vettel sagt: «Konkret haben Toto Wolff und ich nicht darüber gesprochen. Ich stehe nach wie vor in Kontakt mit Leuten, die mich direkt oder indirekt über so viele Jahre begleitet haben oder in dem Zirkus unterwegs waren. Natürlich ist man im Austausch, je nachdem, ob es gut läuft oder nicht so gut läuft. Ich habe das Glück, dass ich viele Leute kenne und wenn mich etwas juckt oder ich neugierig bin, dann kann ich direkt nachfragen.»

«Ich habe den Wechsel natürlich mitbekommen, so wie alle anderen auch. Am Anfang war ich sehr skeptisch und dachte mir, dass das nicht wahr ist. Aber dann war ja doch etwas dran und ich freu mich sehr für Lewis. Ich hab’ ihm direkt danach geschrieben, und wir sind sowieso im Austausch. Genauso bin ich auch in Kontakt mit anderen und auch mit Toto. Aber jetzt konkret darüber gesprochen, was die Zukunft bringen mag, das haben wir nicht.»



«Die Entscheidung von Lewis hat bei mir nichts geändert. Ich hatte aber auch damals gesagt, dass ich nicht weiß, was mir bevorsteht und dass der Schritt heraus jetzt für mich der Richtige ist. Ob es den Schritt hinein geben wird, das weiß ich nicht. Es fühlt sich aktuell nicht danach an.»



«Zeitlich gesehen bin ich nicht der Jüngste, aber wenn man andere im Feld anschaut, dann habe ich theoretisch noch ganz viel Zeit, also ist das nicht das Erste, was mir im Weg stehen würde. Aktuell ist das aber nicht das größte Thema.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0