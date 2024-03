Lando Norris zu Carlos Sainz: Andere arbeiten weniger

​Der Engländer Lando Norris und der Spanier Carlos Sainz haben 2019 und 2020 bei McLaren Seite an Seite gearbeitet. Heute sagt Norris über den Ferrari-Fahrer Carlos Sainz: «Er hat einen weiteren Schritt getan.»

Australien-Sieger Carlos Sainz hat aus seiner Bewunderung für Lando Norris nie ein Geheimnis gemacht. Die beiden sind zusammen für McLaren gefahren, 2019 und 2020.

Sainz stellte damals fest: «Es gibt eine ganz Gruppe von Fahrern, die auf gleich hohem Niveau kämpfen, und Lando gehört zu diesen Piloten. Wir sprechen hier von potenziellen Weltmeistern, die einfach das richtige Auto brauchen, um den Titel einfahren zu können.»

Heute ist Sainz dreifacher GP-Sieger, Norris stand 14 Mal auf dem Podest, ohne einen Grand Prix gewonnen zu haben. In Melbourne waren sie gemeinsam auf dem Siegertreppchen anzutreffen – mit Carlos als strahlendem Gewinner, Norris wurde hinter Charles Leclerc Dritter im Albert-Park von Melbourne.

Danach war Norris voll des Lobes über seinen früheren Stallgefährten Sainz: «Andere arbeiten weniger als Carlos. Ich bin nicht sicher, wie viele Fahrer sich so reingehängt hätten, um nach einer Blinddarm-Operation beim folgenden Rennen schon wieder auf Top-Niveau fahren zu können.»



Kurios: Melbourne-Sieger Sainz ist für 2025 noch ohne Vertrag. Dem Madrilenen wurde vor der Saison eröffnet, dass er im kommenden Jahr durch Lewis Hamilton ersetzt wird.



Lando Norris macht sich keine Sorgen, dass Sainz ohne Cockpit bleibt: «Es gab in der Vergangenheit Leute, die Carlos unterschätzt haben. Ich denke, spätestens nach seiner Leistung nun in Australien dürfte es damit vorbei sein.»



Im vergangenen Jahr tat sich der Spanier mit einem enttäuschenden Ferrari schwer und wurde nur WM-Siebter. Norris: «Die Leute neigen dazu, die Dinge einfach vorschnell nach dem zu beurteilen, was sie vor dem Schirm sehen. Ich aber habe an Carlos’ Seite gearbeitet, und wenn die Dinge für ihn zusammenkommen wie in Australien, dann wird es für die Gegner von Sainz ganz schwierig. Ich glaube, er hat in seiner Entwicklung einen weiteren Schritt getan.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0