Mercedes: Motorschaden bei Hamilton ist ein Rätsel

Lewis Hamilton in Australien vor seinem Ausfall

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton musste beim Großen Preis von Australien in Melbourne aufgeben, wegen Motorschadens. James Allison, Technikchef des Rennstalls, gibt zu – die Ursache bleibt im Dunkeln.

Der WM-Lauf von Australien liegt der GP-Rennmannschaft von Mercedes wie ein Mühlstein im Magen: Erstmals nach 62 Rennen oder dem Baku-GP 2021 keine WM-Punkte. George Russell schied kurz vor Schluss wegen Unfalls aus, Lewis Hamilton musste wegen eines Motorschadens aufgeben.

James Allison, Technikdirektor des GP-Rennstalls von Mercedes-Benz, muss in Sachen Hamilton-Motor zugeben: «Wir wissen nicht, was da genau passiert ist.»

In der üblichen Nachbesprechung eines Grand Prix sagt der Engländer: «Wir konnten nur sehen, dass der Öldruck rapide fällt, worauf sich ein Schutzprogramm aktivierte und den Motor abstellte, bevor es zu einem katastrophalen Verlust der Antriebseinheit kommen konnte.»

«Wenn etwas schiefläuft mit dem Motor, dann sind solche Sicherheitsprogramme Gold wert. Entsteht ein Schaden, und er wird nicht aufgehalten, hast du am Ende oft nur geschmolzenes Metall als Beweismittel.»

«Der Motor ist nun zurück im Rennmotorenwerk von Brixworth, und wir hoffen natürlich, dass wir der Ursache des Defekts auf die Schliche kommen – um so etwas für die Zukunft zu verhindern.»



Die Standfestigkeit ist eine der Stärken von Mercedes, die achtfachen Gewinner des Konstrukteurs-Pokals (von 2014 bis 2021). Bei Lewis Hamilton bedeutet dies: Seit Mitte 2018 in Österreich (kein Benzindruck) und vor Australien 2024 musste der Superstar nur einmal wegen eines technischen Problems aufgeben, das war in Abu Dhabi 2022 (Hydraulikschaden).





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0