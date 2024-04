Fred Vasseur (Ferrari): Das ist ein knallharter Test

So feierte Ferrari in Australien

​Die Ferrari-Mannschaft ist mit viel Selbstvertrauen nach Japan gereist, gestärkt vom Doppelsieg Carlos Sainz/Charles Leclerc in Australien. Teamchef Fred Vasseur kündigt an: «Jetzt werden wir noch härter arbeiten.»

Ferrari hat Blut geleckt. Nach dem überzeugenden Doppelsieg in Melbourne (Australien) haben viele Tifosi wieder Hoffnung geschöpft, dass Red Bull Racing regelmäßig besiegt werden kann.

In den vergangenen 16 Monaten hat bei einem Grand Prix nur Ferrari RBR schlagen können, und zwei Mal hieß der Sieger dabei Carlos Sainz – in Singapur 2023 und in Melbourne 2024.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt vor dem vierten Saisonrennen in Suzuka (Japan): «Der Sieg in Australien hat der ganzen Mannschaft gewaltigen Auftrieb gegeben. Wenn du die Süße des Sieges gekostet hast, dann treibt dich das an, noch härter zu arbeiten – um dieses Gefühl erneut spüren zu dürfen.»

«Suzuka ist ein knallharter Test für Mensch und Maschine. Es ist kein Zufall, dass so viele Fahrer diese Bahn als eine ihrer liebsten Rennstrecken bezeichnen.»

«Wir sind davon überzeugt, dass wir auch in Suzuka konkurrenzfähig sein werden. Aber wir wissen auch – wenn wir ein weiteres Mal gewinnen wollen, dann müssen wir ein perfektes Wochenende zeigen.»



«In Japan ist dieses Mal alles ein wenig anders, denn wir fahren nicht mehr im Herbst, sondern bereits im Frühling. So wie es aussieht, könnte das Wetter wieder mal Zünglein an der Waage werden. Wir sind auf alles vorbereitet.»



Zur Erinnerung: Ferrari ist seit 2004 in Suzuka ohne Sieg.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0