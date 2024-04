Daniel Ricciardo (Racing Bulls): «Nicht wie McLaren»

​GP-Sieger Daniel Ricciardo tat sich bei McLaren so schwer, dass der gemeinsame Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde. Nun fährt er bei den Racing Bulls Yuki Tsunoda hinterher. Der Australier auf Erklärungssuche.

Der 34-jährige Daniel Ricciardo ging mit diesem Ziel in die GP-Saison 2024: «Ich will mit den Racing Bulls so gute Leistungen zeigen, dass ich mich für 2025 bei Red Bull Racing aufdränge.»

Davon ist der achtfache GP-Sieger meilenweit entfernt. An den ersten drei GP-Wochenenden in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien musste er sich von seinem Racing Bulls-Stallgefährten Yuki Tsunoda die Butter vom Brot nehmen lassen. Ricciardo steht noch ohne Punkte da, Tsunoda wurde in Melbourne eindrucksvoller Siebter.

Die Fans fühlen sich an Ricciardos Jahre bei McLaren erinnert. Daniel tat sich 2021 und 2022 beim englischen Traditionsrennstall so schwer, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde.

Im Fahrerlager des Suzuka Circuit sagt Daniel: «Mir fehlt der Grip an der Hinterachse, ich hatte Mühe in den Highspeed-Passagen von Saudi-Arabien und Australien. Was wir nun machen – wir versuchen, die Abstimmung so zu verändern, dass ich mehr Vertrauen ins Auto fasse. In langsamen und mittelschnellen Kurven bin ich mindestens so gut wie Yuki.»

«Was im ersten Teil dieser Saison passiert, das hat nichts mit meiner Zeit bei McLaren zu tun. Ich muss noch intensiver mit meinen Jungs arbeiten, um den Wagen so hinzukriegen, dass ich mich ideal entfalten kann. Was von außen kommt, das blende ich aus.»



«Am meisten Druck mache ich mir selber. Aber ich sehe anhand der Daten – es dreht sich um Kleinigkeiten, ich muss nichts grundlegend anders machen. Ich weiß, dass der Moment kommt, an dem es Klick macht, und dann stimmt meine Leistung.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0