Sergio Pérez (Red Bull Racing/2.): «Ich habe gebetet»

​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez hat beim Traditions-GP von Japan in Suzuka Platz 2 erkämpft. Der 34-jährige Mexikaner ist mit seiner Darbietung zufrieden, spricht aber auch über einen kritischen Moment.

38. Podestplatz für den Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez im Großen Preis von Japan, auf dem Suzuka Circuit muss sich der erfahrene Mittelamerikaner lediglich seinem RBR-Stallgefährten Max Verstappen geschlagen geben. Er ist nun in Suzuka wie 2022 Zweiter geworden, wie vor zwei Jahren hinter Max Verstappen.

Das Gesicht von «Checo» Pérez bei der Siegerehrung sagt alles: Der Mexikaner weiß, dass er an diesem Tag nicht mehr hätte herausholen können als Platz 2.

Der WM-Zweite von 2023 sagt über seinen Japan-GP: «Meine beiden Starts waren gut. Aber mit den wärmeren Temperaturen ging die vorzügliche Fahrzeugbalance aus der Quali ein wenig verloren. Ich hatte mehr Reifenverbrauch als erwartet und konnte so das Tempo von Max nicht mitgehen.»

«Im zweiten Rennteil, nach leichten Veränderungen am Wagen (in der Regel eine Justierung des Frontflügels, M.B.), lief es besser, und nun konnte ich endlich wie gewünscht attackieren.»



Das war vor allem vor der sündhaft schnellen Linkskurve 130R zu sehen, wo sich Pérez unwiderstehlich gegen die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell durchgesetzt hat. Sergio sagt über diese Mutpassage: «Ich wollte einfach nicht zu viel Zeit verlieren und nahm mir vor – jetzt oder nie! Aber es war Zufall, dass beide Manöver gegen die Mercedes fast identisch waren.»



«Wenn du ein so gutes Auto hast, dann macht es Spass, an solchen Stellen der Strecke anzugreifen.»



Kritischer Moment: Pérez einmal in der Degner-Passage kurz neben der Bahn. «Diese Kurve ist immer tückisch, da hat es heute den einen oder anderen Piloten erwischt. Ich kam zu weit nach außen und habe gebetet, dass ich nicht den Unterboden meines Autos beschädigt habe. Zum Glück ging es gut. Auch wenn ich einige Sekunden verlor, weil meine Reifen ziemlich schmutzig geworden waren. Ich hatte Glück.»



Drei Red Bull Racing-Doppelsiege an vier GP-Wochenenden, geht das so in China weiter? Sergio glaubt: «Die Strecken von Suzuka und Shanghai sind vergleichbar, was die Kurvenmischung angeht. Ich glaube, die Faustregel sollte gelten – wenn du ein Auto hast, das in Suzuka schnell ist, dann solltest du auf den meisten anderen Pisten ebenfalls konkurrenzfähig sein, auch in China.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0