Crash von Alex Albon: Wie groß ist der Schaden? 08.04.2024 - 08:22 Von Silja Rulle

© LAT Alex Albon verunfallte in der ersten Runde des Japan-Grand-Prix. Zum Glück blieb der Thai-Brite unverletzt

Alex Albons Crash in Suzuka ist der dritte Williams-Unfall binnen zwei Wochen. Das britische Team ist in großer Ersatzteilnot. Wie schlimm sind die Schäden am Chassis? Ein Ersatz wäre für China wohl noch nicht fertig.