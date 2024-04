Japan GP: Haas ist von sich selbst überrascht

In Suzuka ging Haas knapp punktlos aus, Nico Hülkenberg wurde Elfter. Das Team ist dennoch positiv überrascht vom eigenen Tempo – und optimistisch, was die Punktejagd in den kommenden Wochen angeht.

Keine Punkte, Platz elf und dreizehn, aber dennoch viel Hoffnung und Zuversicht im Haas-Lager. Die gute Performance im Rennen hat das Team selbst überrascht.

Haas-Pilot Kevin Magnussen erzählt: «An einem Punkt war ich plötzlich in den Top 10. Ich hatte nicht den Überblick, was die anderen machen, also wusste nicht, ob es realistisch ist.»

Der Däne weiter: «Wir sind im Rennen wieder dabei. Das ist ermutigend und gibt Hoffnung für die kommenden Rennen, dass wir auf Punktejagd gehen können.» Vergangenes Jahr war das Rennen eher die Schwäche des Haas.



Teamkollege Nico Hülkenberg, der beim ersten Start gut wegkam, beim Neustart dann aber Probleme mit Anti-Stall hatte, pflichtet bei: «Ich nehme unsere Geschwindigkeit im Rennen als etwas Positives mit. Es war besser als ich vor dem Rennen erwartet hätte. Das ist also eine Erleichterung und vielversprechend.»

Mit vier Punkten aus vier Rennen ist Haas aktuell Siebter in der Konstrukteurs-WM. Trotz der überzeugenden Leistung in Suzuka ging Haas in Japan punktlos aus. Nico Hülkenberg schrammte denkbar knapp auf Platz elf an einem Zähler vorbei. Mit einem besseren Neustart wäre wohl Zählbares drin gewesen.

Teamchef Ayao Komatsu, der in Japan sein Heimrennen beging, sagt: «Es sind gemischte Gefühle, weil wir mit Nico nur um fünf Sekunden die Top 10 verpasst haben. Aber auf der positiven Seite war das Tempo im Rennen viel besser als das, was wir früher am Wochenende gesehen haben. Die Veränderungen, die wir nach dem dritten Training und vor der Quali gemacht haben, haben also gut funktioniert.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0