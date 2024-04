Wolff über Lewis Hamilton: «Extrem fair gespielt»

In Runde 14 des Japan-Grand-Prix tauschen die Mercedes Positionen. Lewis Hamilton lässt George Russell vorbei, der Leclerc angreifen soll. Teamchef Toto Wolff lobt Hamilton für Fair Play seinem Teamkollegen gegenüber.

Teamplay-Geste vom siebenmaligen Weltmeister in einem schwierigen Rennen.

Nach einer Berührung mit Charles Leclerc hatte der Lewis Hamilton im Japan-Grand-Prix leichte Schäden am Frontflügel. Das kostete ihn Downforce und damit Performance. Er konnte kurz darauf mit Leclerc auf Platz fünf vor ihm nicht mehr mithalten. Gleichzeitig schloss sein Mercedes-Teamkollege George Russell immer mehr auf Hamilton auf.

Hamilton stellt am Funk fest: «George ist viel schneller als ich. Ich habe zu viel Untersteuern.» Und später: «Soll ich George vorbeilassen?» Und so passiert es. Hamilton lässt in Runde 14 dann seinen Teamkollegen vorbei.

Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen im englischen Channel 4: «Es war extrem fair gespielt von ihm. Es war nicht so, dass er eine Position für ein Podium aufgegeben hätte, aber er es ging darum zu verstehen, warum er zu dem Zeitpunkt nicht schnell war.»

Nicht nur in der Situation, sondern auch aufs gesamte Rennen betrachtet, tauschten die beiden Mercedes Positionen: Russell startete auf Platz neun, beendete das Rennen auf Rang sieben. Hamilton ging auf Platz sieben ins Rennen und kam als Neunter ins Ziel.

Mercedes bleibt auch im vierten Rennen der Saison ohne Podestplatz. In der Konstrukteurswertung liegen sie auf Platz vier, haben einen Punkt Vorsprung vor Aston Martin. Die bislang beste Platzierung des Jahres: George Russells fünfter Platz beim Auftaktrennen in Bahrain.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0