Christian Danner zu Mercedes: «Verzweiflungsaktion!»

«Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV: Christian Danner, früherer GP-Fahrer und heute F1-Experte von RTL, spricht über Entwicklungen in der Königsklasse und zeichnet zur Lage von Mercedes ein düsteres Bild.

Christian Danner (66) war im Rahmen des Formel-1-Talks am Montag zu Gast im Salzburger Hangar-7 bei der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV. Der Münchner sprach dabei über Weltmeister Max Verstappen und Red Bull Racing. Er nahm aber auch ausführlich zu Toto Wolff und dessen Mercedes-Team Stellung.

«Das ist natürlich schon ein Katastrophe, was wir da mitverfolgen dürfen», sagt Danner ohne Umschweife. «Nicht nur Hamiltons Standpunkt, dass er sich einen abfährt und nirgends ankommt – auch was das Team angeht. Und mit einem Teamchef, der auch nicht mehr so richtig weiß, was er sagen soll. Er ärgert sich schon – auf der anderen Seite sagt er aber, wir waren ganz gut in Suzuka.»

Die Aussagen des Mercedes-Teamchefs haben Danner verwundert: «Als ich den Toto nach dem Suzuka-Rennen gehört habe, da habe ich mich gefragt, ob er vielleicht einen anderen Grand Prix geschaut hat. Man muss die Wirklichkeit einfach mal sehen. Ferrari hat sich nach vorne entwickelt, und Mercedes ist das Ferrari der Saison 2024.»

Danner erinnert sich: «Was macht man da, wenn ich ein Auto habe, das sich schwer fahren lässt und nicht sehr schnell ist? Dann mache ich eine Strategie, die manchmal ein Schmarren ist. Warum? Weil ich hoffe und versuche, einen Lucky Punch zu setzen – mit Renn-Gott oder Safety Car oder sonst was – dann hat es vielleicht funktioniert. Genau das hat Ferrari im Vorjahr gemacht. Da hat man sie dann in die Pfanne gehauen und gesagt, sie wissen nicht, was sie machen. Sie haben es aber ganz genau gewusst. Aber nach einer Runde auf Ein-Stopp-Strategie zu setzen und noch dazu mit harten Reifen und so weiter. Das war eine Verzweiflungsaktion und sind Dinge, die zeigen, wie desolat es da ausschaut.»

Zu einem möglichen Verstappen-Transfer zu Mercedes sagt Danner: «Der Toto hat ja ganz klar gesagt, den will ich! Was soll er denn machen. Was ihm sicher fehlt, ist der Niki Lauda. Er hätte ihn da durchgeführt. Toto hat ein Aero-Team, auf das er sich verlassen muss. Man sieht sehr schön, die wirklich wichtigen Dinge werden vom Prinzipal koordiniert. Aber gemacht werden die Autos nicht vom Prinzipal. Fahren muss dann der Fahrer das, was da steht. Da kann ein Christian Horner managen was er will – das Auto geht. Bei Toto ist das im Moment das Problem, und seine Fahrer sagen auch, sie sind ‚lost‘.»

