Suzuka-Analyse von Mercedes: Probleme im ersten Stint

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton musste sich in Japan mit den Plätzen 7 und 9 begnügen. Besonders im ersten Stint taten sich die Sternfahrer schwer. Ingenieur Andrew Shovlin erklärt, was los war.

Die Mercedes-Form liess auch in Suzuka zu wünschen übrig, George Russell schaffte es als Siebter ins Ziel, sein Teamkollege Lewis Hamilton musste den neunten Rang hinnehmen. Bereits im ersten Stint lief es nicht nach Wunsch. Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärt: «Zunächst war der Speed okay, doch nach etwa der Hälfte der Distanz wurde unser Tempo schlechter. Wir steckten da auch etwas im Verkehr fest.»

Und das wirkte sich auf die Reifen aus, wie der Brite betonte: «Die Reifen werden in Suzuka ziemlich heiss und sie überhitzen ein wenig. Wenn man da noch im Verkehr feststeckt, dann fällt das Grip-Niveau und das Auto rutscht leicht. Wir haben uns vor allem in den langsameren Kurven schwer getan, der Haarnadel und der Schikane, die auch nicht schnell ist.»

«Da haben wir einen grossen Teil der Zeit liegen lassen, die uns fehlte, und es war ziemlich knifflig, vor allem, wenn wir ein Auto vor uns hatten», schildert Shovlin in seiner GP-Analyse zum Rennen in Japan. «Es war schwierig, die Autos um die Kurve zu bringen, und das kostete uns in diesen beiden Passagen etwas Zeit.»

«Und je älter die Reifen werden, desto stärker rutscht du rum», weiss der Ingenieur, der gleichzeitig gesteht: «Ich will nicht sagen, dass wir komplett verstehen, was das genaue Problem war, denn seit dem Rennen ist noch nicht viel Zeit verstrichen. Das ist eine der Fragen, mit der wir uns in den nächsten Tagen befassen werden, warum wir so viel langsamer wurden als etwa Charles Leclerc, der einen sehr guten ersten Stint hatte, der bei ihm auch sehr viel länger ausfiel.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0