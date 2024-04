Kevin Magnussen: Zuversicht nach Platz 13 in Suzuka

Keiner der beiden Haas-Piloten schaffte es in Suzuka in die Top-10. Nico Hülkenberg war als Elfter nah dran, sein Teamkollege Kevin Magnussen musste sich mit Rang 13 begnügen. Dennoch ist der Däne zuversichtlich.

Vier Rennen ist die aktuelle Saison alt, und Kevin Magnussen ist einer der 14 Formel-1-Piloten, die bereits punkten konnten. Der Haas-Routinier schaffte es in Melbourne als Zehnter ins Ziel und holte damit seinen ersten WM-Zähler in diesem Jahr. In Suzuka ging er als Dreizehnter aber leer aus. Zeitweise durfte er sich Hoffnungen auf weitere Punkte machen, doch am Ende reichte es nicht.

«Irgendwann im Rennen war ich innerhalb der Top-10 unterwegs. Ich wusste nicht, was die anderen Fahrer um mich herum für Strategien verfolgten und ich war mir nicht ganz sicher, ob es realistisch war, darauf zu hoffen. Aber ich habe es einfach versucht», seufzte der Däne.

«Einige Leute profitieren von der roten Flagge zu Beginn des Rennens», analysierte der 31-Jährige, und betonte, dass er nicht zu dieser Gruppe gehörte. «Ich musste für den zweiten Stint auf den harten Reifen recht früh an die Box, und deshalb wurde es etwas schwierig», erklärte er.

Dennoch blickt Magnussen zuversichtlich auf die nächsten Rennen. Er stellte klar: «Im Rennen sind wir bei der Musik oder nah dran, und das ist ermutigend. Es gibt uns die Hoffnung, dass wir in den kommenden Rennen um Punkte kämpfen können.»

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0