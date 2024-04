Carlos Sainz (Ferrari): «Das weiß heute doch keiner!»

​Der Spanier Carlos Sainz war in den vergangenen zwölf Monaten der einzige Fahrer, der Max Verstappen an GP-Siegen hindern konnte. Und ausgerechnet dieser Sainz ist für 2025 noch ohne Vertrag.

Das ist schon verblüffend: Seit Miami Anfang Mai 2023 haben wir in der Königsklasse nur zwei Piloten Grands Prix siegen sehen – entweder Formel-1-Champion Max Verstappen oder Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Der 29-jährige Spanier konnte mit seinen grandiosen Darbietungen in Singapur 2023 und Australien 2024 den Niederländer am Durchmarsch hindern.

In China ist Sainz bislang fünf Mal gefahren, mit drei verschiedenen Arbeitgebern: 2015 bis 2017 mit Toro Rosso (heute Racing Bulls), 2018 mit Renault, 2019 mit McLaren. Bestes Ergebnis: Rang 7 beim Rennen von 2017.

Sainz ist als WM-Vierter nach Shanghai geflogen, obschon er das Rennen von Jeddah wegen seiner Blinddarm-Operation auslassen musste – Carlos wurde Dritter in Bahrain, Sieger in Australien, erneut Dritter in Japan, der Madrilene fährt in bestechender Form. Und ausgerechnet dieser Sainz ist für 2025 noch ohne Vertrag. Carlos hat sich selber scherzhaft «künftiger Formel-1-Arbeitsloser» genannt.

Im Fahrerlager des Shanghai International Circuit sagt der 186-fache GP-Teilnehmer: «Ich habe für die Zukunft alle Möglichkeiten. Meine besten Optionen sind weiterhin offen, und ich schätze, es wird eine Weile dauern, bis jeder sich darüber im Klaren ist, was er ab 2025 machen möchte. In den vergangenen Wochen hat sich nichts radikal Anderes ergeben, also habe ich in dieser Hinsicht für Euch nichts Neues.»

«Klar wäre es angenehm, meine Zukunft so bald als möglich aussortiert zu haben, aber das hat keinen Einfluss auf meine Leistungen. Solche Entscheidungen wollen in Ruhe getroffen sein, und diese Zeit werde ich mir geben. Ich muss abschätzen, was für die kommenden Jahre die aussichtsreichste Lösung ist.»

Was auch für Carlos Sainz ein Fragezeichen bleibt: «Keiner kann heute sagen, wer beim Schritt zum neuen Reglement Anfang 2026 alles auf die Reihe bekommt. Egal, wie intensiv du dich derzeit bei möglichen Partnern informierst, egal, wie attraktiv sich die Rennställe für die Jahre 2026 und 2027 präsentieren – die Wahrheit ist, dass keiner weiß, wie konkurrenzfähig die Teams dann sein werden.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0