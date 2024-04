Andrea Kimi Antonelli über F1-Test: «Unglaublich»

Mercedes-Talent Andrea Kimi Antonelli durfte auf dem Red Bull Ring in Spielberg den Formel-1-Renner der Sternmarke von 2021 fahren. Der Teenager spricht von einer unglaublichen Erfahrung.

Andrea Kimi Antonelli ist so gut, dass er bereits als Nachfolger von Lewis Hamilton gehandelt wird. Der erst 17-Jährige gehört zu den Kandidaten für das zweite Cockpit der Sternmarke neben George Russell im nächsten Jahr, wie auch Teamchef Toto Wolff bestätigt hat. «Er ist sicherlich ein guter Anwärter», erklärte der Wiener gegenüber «Xinhua».

Antonelli hat nun einen privaten Test im Formel-1-Mercedes W12 absolvieren, mit dem Lewis Hamilton in der Saison 2021 bis zur letzten Runde um den Titel kämpfte. Der Italiener rückte auf dem Red Bull Ring in Spielberg aus, musste sich aber zunächst in Geduld üben, weil die Wettergötter nicht mitspielten – weil Schnee lag, verspätete sich die erste Ausfahrt des Mercedes-Juniors.

Dennoch schaffte es der Teenager schliesslich auf die Bahn – und war hinterher voll des Lobes. «Das war eine unglaubliche Erfahrung, ich habe jede Sekunde geliebt. Der erste Tag lief nicht wie geplant, weil wir leider etwas Schneefall hatten, deshalb kam ich nicht wirklich zum Fahren.»

«Aber am zweiten Tag war die Piste trocken und ich konnte ziemlich viele Runden drehen. Ich hatte wirklich viel Spass und möchte mich beim ganzen Team für die harte Arbeit bedanken, die es geleistet hat. Ich bin gespannt, was nun kommt», fügte Antonelli, der aktuell in der Formel 2 antritt, an.

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0