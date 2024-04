Christian Horner: «Das hätte Pérez wohl gerne»

​Red Bull Racing hat drei der ersten vier Saisonrennen gewonnen, aber Sergio Pérez hat für 2025 noch keinen Vertrag. RBR-Teamchef Christian Horner sagt in China: «Wir sind mit unserem Fahrerduo sehr zufrieden.»

Red Bull Racing mit vier Verstappen-Pole Positions an den vier ersten GP-Wochenenden der Saison, Max mit drei Siegen, Pérez dahinter drei Mal Zweiter, Ferrari als zweite Kraft mit dem Australien-Sieg von Carlos Sainz – und nun das im ersten Training von China: Bestzeit von Lance Stroll im Aston Martin, gefolgt vom jungen Australier Oscar Piastri im McLaren, Champion Verstappen und der Mexikaner Pérez auf den Rängen 3 und 4. Huch, was ist denn nun los?

Die ziemlich merkwürdigen Top-Ten des einzigen freien Trainings liegen an vielen Gründen: Wir haben in Shanghai ein Sprintwochenende, die Fahrer waren in den ersten sechzig Trainingsminuten auf ganz unterschiedlichen Programmen unterwegs. Zudem ist die Formel 1 seit fünf Jahren nicht in China gefahren. Darüber hinaus haben nicht alle der Top-Piloten eine schnelle Runde gezeigt oder zu Ende gefahren.

Wir wagen daher die Aussage: Schon in der Sprint-Quali ab 9.30 Uhr europäischer Zeit wird das alles ein wenig anders aussehen. Selbst wenn Überraschungen programmiert bleiben, vor dem Hintergrund des Sprintformats und aufgrund der mangelnden Erfahrung mit Flügelautos auf dem Shanghai International Circuit.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt über das erste freie Training: «Wir erwarten weitere Überraschungen. Es hat hier geregnet, das macht das Wochenende noch schwieriger. Ich gehe davon aus, dass sich die Fans auf reichlich Action freuen dürfen.»



Max Verstappen ist bis Ende 2028 unter Vertrag bei Red Bull Racing, das Abkommen mit Pérez läuft hingegen aus. Teamchef Horner sagt über die RBR-Aufstellung für die kommende Saison: «Wir haben ja erst fünf Rennwochenenden erlebt, wir stehen nicht unter Druck, so bald eine Entscheidung fällen zu müssen. Wir sind mit unserem Fahrerduo sehr zufrieden.»



Die Fortschritte von Pérez 2024 sind offensichtlich, woher kommen die? Horner erlaubt sich einen Scherz: «Nun, er hat für 2025 noch keinen Vertrag. Nein, ernsthaft – Checo hat im Winter sehr hart mit unseren Technikern gearbeitet, um seine GP-Wochenenden besser anzupacken als 2023. Und das macht sich nun bezahlt.»



«Die Gründe dafür liegen in aufwändiger Arbeit im Rennsimulator, dazu hat Sergio die Arbeit mit der Abstimmung vereinfacht, da hat er sich 2023 vielleicht ein wenig verzettelt. In diesem Jahr erleben wir einen Pérez, der sich weniger beirren lässt. Ein gutes Beispiel für seine Fortschritte ist die anspruchsvolle Suzuka-Rennstrecke: Da hatte er im vergangenen Jahr große Mühe, nun lag er nur knapp hinter Max Verstappen.»



In Shanghai kursierte aus dem Umfeld von Pérez, es könnte schon bald eine Mitteilung über seine Zukunft geben. Horner schmunzelt: «Das hätte Pérez wohl gerne. Wir wissen, dass er natürlich lieber gestern als heute einen neuen Vertrag unterzeichnen würde, aber nochmals – wir sind nicht in Eile.»





1. Training, China

01. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,302 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,629

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,660

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,690

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,101

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,118

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,213

08. Alex Albon (T), Williams, 1:37,229

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:37,238

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,530

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:37,626

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,006

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,090

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,284

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:38,286

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:38,630

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,806

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:38,839

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:38,936

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,276