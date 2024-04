Live-Ticker China-GP: Wer schlägt Max Verstappen?

Im Qualifying zum China-GP gab Max Verstappen den Ton an. Damit hat er sich die beste Ausgangslage für den 5. GP des Jahres geschaffen. Ob er diese zum 4. Saisonsieg nutzt, kann hier live mitverfolgt werden.

Im Sprint-Qualifying, das im Regen endete, musste sich Max Verstappen am Freitag noch mit der viertschnellsten Runde begnügen. Bereits nach der ersten Zeitenjagd des China-Wochenendes erklärte der Red Bull Racing-Star aber, dass die Performance seines GP-Renners auf trockener Bahn stark ist. Den Beweis dafür lieferte er tags darauf mit dem Sprint-Sieg ab.

Auch im Qualifying zum GP war der WM-Leader eine Klasse für sich. Am Ende durfte er sich über die Pole freuen. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, der die zweitschnellste Runde drehte, blieb mehr als drei Zehntel langsamer. Fernando Alonso auf Platz 3 fehlten bereits fast fünf Zehntel auf die Pole-Zeit des Ausnahmekönners.

Verstappen geht denn auch als Favorit in den fünften Grand Prix des Jahres. Der 26-Jährige teilt sich die erste Startreihe mit seinem Stallgefährten, dahinter reihen sich Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Nico Hülkenberg und Valtteri Bottas auf den weiteren Top-10-Positionen auf.

Ungewöhnlich weit hinten in der Startaufstellung steht Lewis Hamilton, der am Samstag nicht übers Q1 hinaus gekommen ist. Der siebenfache Weltmeister fährt von Startplatz 18 los. Dahinter folgt Yuki Tsunoda, der die letzte Startreihe für sich hat, da Logan Sargeant nach Arbeiten an seinem Williams-Renner, die die Parc-Fermé-Regeln verletzen, aus der Boxengasse losfahren muss. Wer wissen will, wie weit sich Hamilton nach vorne kämpfen kann und ob Verstappen seinen vierten Saisonsieg einfährt, kann das Geschehen auf der Strecke hier im Live-Ticker mitverfolgen.