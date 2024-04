Sergio Pérez (Red Bull Racing/3.): «Alles gegen mich»

​Sergio Pérez fährt beim Formel-1-WM-Lauf von China außerhalb von Shanghai zu einem leicht enttäuschenden dritten Platz. Der Mexikaner ist nach dem Grand Prix sichtlich irritiert über mangelnden Renn-Speed.

39. Podestplatz für den 34-jährigen Mexikaner Sergio Pérez beim Großen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit, hinter seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Max Verstappen und McLaren-Fahrer Lando Norris. «Checo» weiß genau: An diesem Tag hätte er mit dem besten Rennwagen im Feld ein besseres Ergebnis erobern müssen.

Der WM-Zweite von 2023 erzählt über seinen WM-Lauf: «Der Rennverlauf hat uns nicht in die Hände gespielt. Das Timing in Sachen Safety Car-Phasen hat mich zwei Ränge gekostet. Ich musste den größten Teil des Rennens mit den harten Reifen fahren, und das war heute hier in China bestimmt kein Vorteil.»

«Wenn du zudem so hart kämpfen musst, um Plätze zu gewinnen, dann geht das einfach auf die Reifen. Von daher kann ich schon froh sein, dass ich es überhaupt aufs Podest geschafft habe.»

«Aber klar bin ich nicht zufrieden. Mit diesem Auto hätten wir auch heute einen Doppelsieg einfahren müssen, aber es sollte nicht sein.»

«Ich hatte den Eindruck, dass ich im ganzen Rennen immer nur am Aufholen bin, und so kannst du einfach kein gutes Reifen-Management zeigen.»

«Ich musste zum Beispiel Tempo machen gegen Leclerc, aber das geht eben auf die Walzen, und auf einer Strecke, die für die Reifen so strapazierend ist, wie Shanghai, da erholen sich die Pirelli nicht mehr, und dann musst du damit leben.»



«Zudem war ich auf mit dem mittelharten Reifen gemessen an Max markant weniger schnell, das werden wir uns nochmals ansehen müssen, ob da in Sachen Abstimmung alles optimal gelaufen ist.»



«Wir haben in Sachen Fahrzeugbalance das Auto von Samstag auf Sonntag ziemlich umgekrempelt, und offenbar haben wir uns dabei den Verhältnissen nicht optimal angepasst. Ich steckte immer hinter Gegnern fest, da bekommst du kein ideal angeströmtes Auto, da ist die Fahrzeugbalance nicht optimal, und auch das geht dann wiederum auf die Reifen. Wenn du einmal in dieser Spirale drinsteckst, dann wird es ganz schwierig.»



«Wir haben auch in Shanghai als Team ein gutes Ergebnis gezeigt, aber ich habe eine Ahnung, wieso mein Tempo im Grand Prix nicht den Erwartungen entsprochen hat.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0