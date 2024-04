Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist nicht unser Ziel»

Ferrari-Star Charles Leclerc hatte sich für den China-GP einen Podestplatz zum Ziel gesetzt. Der Monegasse verpasste dieses als Vierter nu knapp. Der Speed von McLaren überraschte ihn, wie er hinterher gestand.

Von Startplatz 6 wollte Charles Leclerc im China-GP eine Aufholjagd zeigen, vor dem Start des fünften GP der Saison betonte er noch: «Es wird darauf ankommen, wie schnell wir an den Jungs vor uns vorbeikommen können.» Zunächst fiel der Monegasse aber zurück – genauso wie sein Teamkollege Carlos Sainz, der hinter ihm losgefahren war. Denn das Duo kam sich in die Quere.

Leclerc wollte die Szene bei den Kollegen von «Sky Sports F1» nicht kommentieren: «Es ist beim Start immer schwierig mit den Reifen», lautete seine Antwort, als er darauf angesprochen wurde. Und zum starken Auftritt von Lando Norris, der im McLaren den zweiten Platz erobern konnte, sagte er: «Ich war schon überrascht, denn die McLaren waren unglaublich stark.»

«Der Schaden am Unterboden von Oscar Piastri half uns, aber Norris war sehr, sehr stark, genauso wie die beiden Red Bull Racing-Jungs. Deshalb glaube ich, dass diesmal für uns nicht mehr drin lag», analysierte der 26-Jährige, der sich auch wunderte: «Es war eigenartig, dass McLaren auf der harten Mischung eine halbe Sekunde schneller war, ich weiss noch nicht, warum das so war.»

Und Leclerc erklärte gewohnt selbstkritisch: «Es gibt nicht viel Positives, das wir nach einem solchen Wochenende mitnehmen können. Denn es ist nicht unser Ziel, ein solches Ergebnis einzufahren.» Hoffen lassen die neuen Teile, mit denen Ferrari die roten Renner verbessern will. «Ich denke, das Upgrade sollte uns helfen, darauf müssen wir uns nun konzentrieren. Es wird die Richtung vorgeben, in die wir in dieser Saison gehen werden, deshalb ist es wichtig, dass wir damit richtig liegen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0