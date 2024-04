Rosberg-Analyse: Vettel & Hamilton, Audi & Ferrari

​Nach fünf WM-Läufen 2024 spricht alles für eine erfolgreiche Titelverteidigung von Max Verstappen und Red Bull Racing. Spannender ist für Weltmeister Nico Rosberg, was 2025 passieren wird.

Nico Rosberg hat es sich nicht nehmen lassen, den ersten China-GP in fünf Jahren zu besuchen. Der 38-jährige Wiesbadener sagt: «Shanghai wird für mich immer einen besonderen Platz im Herzen behalten, denn du vergisst ein Leben lang nicht, wo du deinen ersten Grand Prix gewonnen hast.» Das war 2012 auf dem Shanghai International Circuit.

Verstappen hat für unsere Kollegen von Sky das Geschehen in China analysiert. Zur Siegesfahrt von Max Verstappen sagt Nico: «Schon jetzt gehört Max für mich zu den besten fünf Formel-1-Fahrern aller Zeiten. Fangio, Schumacher, Senna, Hamilton und Verstappen.»

Wenn dieser erste Teil der Formel-1-WM 2024 ein echter Gradmesser sein sollte, dann deutet Vieles auf die erfolgreiche Titelverteidigung von Max Verstappen und Red Bull Racing hin. Auch für den 206-fachen GP-Teilnehmer Rosberg ist es spannender, sich zu überlegen, was im kommenden Jahr und darüber hinaus alles passieren wird.



Comeback von Sebastian Vettel mit Mercedes

Nico Rosberg, Formel-1-Champion von 2016, sagt dazu: «George Russell fährt gerade wie ein Nummer-1-Pilot. Das ist schon mal super, denn dass er das so kann, war auch nicht immer klar. Das ist gut für Mercedes.»

«Sebastian neben ihm fahren zu sehen, das wäre riesig für uns alle. Sebastian war jedoch in seinem letzten Jahr bei Aston Martin 2022 nicht so dominant wie heute Alonso. Daher setze ich Fragezeichen, ob er immer noch so schnell ist wie in seinen Glanzzeiten. Ich sehe sein Comeback eher als unwahrscheinlich, auch wenn ich es mir persönlich wünschen würde.»





Zukunft von Carlos Sainz

Der 23-fache GP-Sieger Rosberg ordnet die Situation des Madrilenen so ein: «Wenn man sich den Fahrermarkt anguckt, dann passt Carlos überall am besten hin. Er wäre der Beste für Mercedes und der Beste für Red Bull Racing. Aber RBR hat ihm wohl nicht so viel Geld angeboten, und bei Mercedes will man ihm nicht mehr als ein Jahr geben, da man spätestens 2026 auf Kimi Antonelli hofft, der wirklich ein Ausnahmetalent ist. Antonelli schon 2025 in den Mercedes zu setzen, das wäre aus meiner Sicht zu früh. Der hat ja noch nicht mal in der Formel 2 Highlights gesetzt.»



«In Sachen Audi gilt: Für Sauber 2025 und ab 2026 würde Carlos super passen, aber passt Sauber/Audi auch für Sainz? Der Spanier will doch jetzt Rennen gewinnen, dort aber fängt er wieder fast von vorne an. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung.»





Ferrari und Lewis Hamilton

Nico Rosberg glaubt: «Für mich hat Ferrari derzeit die besten Chancen, um irgendwann an Red Bull Racing heranzukommen. Lewis Hamilton befindet sich derzeit in einem Formtief, aber ich traue ihm zu, dass er sich da freischaufeln wird. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer wird 2025 bei Ferrari 40 Jahre alt sein, aber das sehe ich nicht als Hindernis. Fernando Alonso zeigt, welche Leistungen ein Ausnahmefahrer in diesem Alter zeigen kann. Und bei Ferrari läuft es gut. Da werden wir 2025 etwas Gutes erleben.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0