Andrea Stella über China-Podium: «Sind überrascht»

Das McLaren-Team durfte in China den zweiten Platz von Lando Norris bejubeln. Damit hatte die Mannschaft aus Woking nicht gerechnet, wie Teamchef Andrea Stella nach dem Fallen der Zielflagge zugab.

Im Schanghai-Sprint musste Lando Norris noch eine bittere Pille schlucken: Der McLaren-Hoffnungsträger sicherte sich am Freitagnachmittag die Pole zum Mini-Rennen, fiel dann aber nach dem Startschuss durch einen Ausritt in der ersten Kurve zurück und kreuzte die Ziellinie am Ende als Sechster. Wiedergutmachung leistete er dann am Rennsonntag im China-GP.

Von Startplatz 4 losfahrend zeigte Norris ein starkes Rennen, das er auf dem zweiten Platz abschloss. Dass er auch vom Timing des Safety-Cars profitierte, trübte die Freude im Papaya-Lager kein bisschen. Denn mit einem Podestplatz hatte das Team nicht gerechnet, wie Andrea Stella bei «Sky Sports F1» einräumte. «Wir sind etwas überrascht, denn wir dachten, dass wir hier Schadensbegrenzung betreiben müssen.»

«Tatsächlich war es aber unser bisher bestes Wochenende, wir haben die Pole zum Sprint erobert, und im Sprint wäre ohne das Problem in der ersten Kurve wohl der zweite Platz möglich gewesen. Dann waren wir im Qualifying zum GP und am Rennsonntag im Rennen wieder konkurrenzfähig», zählte der Teamchef des Traditionsrennstalls strahlend auf.

Norris hatte auch Glück, dass die virtuelle Safety-Car-Phase nicht kurz ausfiel, räumte Stella ein. «Leider war das Timing so, dass Lando die Boxengasseneinfahrt verpasst hat, danach befürchteten wir, dass die virtuelle Safety-Car-Phase kurz ausfallen würde. Aber zum Glück war sie lang genug und für uns ging alles sehr gut auf. Wir haben dadurch die zweite Position erobern können, und man muss fairerweise sagen, dass wir diese dank des guten Tempos des Autos und der überragenden Fahrleistung von Lando halten konnten.»

Und mit Blick auf Norris’ Teamkollegen Oscar Piastri, der die Ziellinie als Achter kreuzte, stellte der 53-jährige Italiener fest: «Oscar hatte einen beträchtlichen Schaden am Auto, beim Diffusor, er hat dadurch viel Abtrieb verloren und wir sind sehr glücklich, dass er es trotzdem in die Punkte geschafft hat.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0