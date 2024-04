Nico Hülkenberg: Was Lance Stroll falsch gemacht hat

​Vor dem Re-Start im Großen Preis von China hat Aston Martin-Fahrer Lance Stroll seinen Vordermann Daniel Ricciardo gerammt. Haas-Pilot Nico Hülkenberg spricht über eine mögliche Ursache für die Kollision.

Daniel Ricciardo hatte in China echt die Nase voll: Sein Rennen wurde von Lance Stroll ruiniert, als der kanadische Aston Martin-Fahrer während einer Safety Car-Phase im China-GP nicht aufpasste und Ricciardo ins Heck seines Autos fuhr. Danach bezeichnete Lance Stroll den Australier sogar als Idioten, Ricciardo war fassungslos

Haas-Fahrer Nico Hülkenberg saß in jener Situation erste Reihe Mitte und sagt: «Es wurde vor der Haarnadel ziemlich spektakulär. Ich sah, dass Lance kaum verzögerte und den Wagen von Daniel richtig ausgehebelt hat. Dann stach ich in die Kurve und konnte die beiden nicht mehr sehen.»

«Vielleicht ist Stroll überrascht worden. Während einer Safety Car-Phasen kann es im Feld zu Situationen wie auf der Autobahn kommen, mit diesem Ziehharmonika-Effekt verlangsamender und beschleunigender Autos.»

«Ich könnte mir vorstellen, dass die Bremsen von Lance nicht auf voller Temperatur waren, das kommt in solchen Situationen vor. Sind die Bremsen nicht warm genug, dann ist die Verzögerung zu schwach, und schon hängst du dem Vordermann im Heck.»



McLaren-Fahrer Oscar Piastri gibt zu bedenken: «Fakt ist einfach, dass alle Fahrer in diesen Sekunden noch wachsamer sind als sonst, und Lance ist der Einzige, der einen Unfall hatte. Vor einer engen Kurve wird es in einer Safety Car-Phase immer eng, da musst du als Pilot eben aufpassen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0