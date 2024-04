Yuki Tsunoda (Racing Bulls): Verärgert über Magnussen

​Erstmals seit Monza 2021 gab es für die Racing Bulls (damals als AlphaTauri am Start) keine WM-Punkte: Aus für Tsunoda und Ricciardo nach Kollisionen. Yuki Tsunoda ist überaus verärgert.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt in seiner jüngsten SPEEDWEEK.com-Analyse des vergangenen WM-Laufs: «Racing Bulls-Fahrer Yuki Tsunoda hätte in China eine Punkte-Chance gehabt, aber diese Hoffnung hat Kevin Magnussen leider zunichte gemacht.»

Beide Formel-1-Rennwagen des GP-Teams aus Faenza nicht im Ziel, das war vor China 2024 letztmals in Monza 2021 der Fall. Damals konnte Yuki Tsunoda wegen Bremsdefekts nicht mal ins Rennen gehen, Pierre Gasly musste wegen gebrochener Aufhängung aufgeben.

In China nun: Tsunoda in Runde 27 von Magnussen weggeschubst, Daniel Ricciardo zur fast gleichen Zeit von Lance Stroll torpediert. Der Japaner musste sein Auto mit Kollisionsschäden rechts hinten zur Seite stellen, bei Ricciardos Wagen war der Diffusor (letzter Teil des Bodens) so mitgenommen, dass Weitermachen sinnlos war.

Wäre Yuki Tsunoda eine Comicfigur, so hätten wir aus seinen Ohren Rauch aufsteigen sehen. Der WM-14. von 2021 und 2023 ist sehr verärgert über Magnussen: «Das ist sehr frustrierend. Ich war nach dem frühen Aus in der Quali ja von Startplatz 19 losgefahren, freute mich aber über steten Fortschritt. In jener Szene habe ich Kevin viel Raum gelassen, die Kollision war völlig unnötig.»



Magnussen erhielt von den Rennkommissaren eine Strafe von zehn Sekunden (der Däne wurde noch 16.), und Yuki findet: «Zehn Sekunden ist besser als fünf, aber letztlich ändert das nichts daran, dass ich aufgeben musste und er weiterfahren konnte.»



«Ich war an diesem Wochenende nicht so gut unterwegs, aber im Grand Prix lief es anständig. Umso ärgerlicher, dass ich aufgeben musste.»



Tsunoda hatte zuvor zwei Mal gepunktet, als Siebter in Australien und als Zehnter beim Heimrennen in Suzuka.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0