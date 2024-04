Christian Horner zu Verstappen: «Nichts dauert ewig»

​Red Bull Racing hat von den vergangenen 28 Grands Prix 26 gewonnen. RBR-Teamchef Christian Horner spürt Dankbarkeit und Demut: «Nichts dauert ewig. Jeder weiß, dass solche Siegesserien enden.»

Die Gegner von Red Bull Racing wissen: Wenn alles normal läuft, dann ist es ganz schwierig, das Team aus Milton Keynes zu schlagen. Von den vergangenen 28 Formel-1-GP hat RBR 26 gewonnen, und 24 Mal hieß dabei der Sieger Max Verstappen. In den vergangenen 23 Rennen konnte nur ein Mann einen Durchmarsch des Niederländers verhindern: Carlos Sainz im Ferrari, mit seinen Siegen in Singapur 2023 und Melbourne 2024.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat wiederholt betont, wie stolz er auf die ganze Mannschaft ist, einschließlich Partner Honda, aber da gibt es noch ganz andere, starke Gefühle – Dankbarkeit, Demut, Bescheidenheit.

In einer Medienrunde nach dem WM-Lauf auf dem Shanghai International Circuit hat Horner zum ersten Saisonteil 2024 festgehalten: «Max Verstappen hat einfach dort weitergemacht, wo er Ende 2023 aufgehört hatte – mit einem phänomenalen Speed. Max fährt in unglaublicher Form. Er ist wirklich Eins mit dem Auto, nie hat er den Rennsport mehr genießen können.»

Der 50-jährige Horner spürt Demut: «Es ist wichtig, dass wir unsere Erfolge zu schätzen wissen. Max ist ein herausragendes Talent in einer goldenen Phase seiner Karriere. Aber wir haben selbst bei den größten Fahrern erlebt – irgendwann gehen diese Serien zu Ende, nichts dauert ewig.»

«Niemand kann einem garantieren, in jedem Jahr so tolle Autos auf die Bahn zu bringen, wie wir das 2023 uns 2024 geschafft haben. Wir leben im Heute und erfreuen uns an den Siegen.»



Die Konkurrenz schläft nicht, und auch Horner ahnt: «Wie gut wir abschneiden, das ist auch streckenspezifisch. In China waren wir sehr gut, aber schon in Miami kann das anders aussehen. Wir sind zum Beispiel noch nicht bei wirklich heißem Wetter gefahren, wie es in Florida auf uns zukommt.»



«Was sich hingegen gezeigt hat: Wir waren nun auf ganz verschiedenen Rennstrecken konkurrenzfähig. Das nährt die Hoffnung, dass wir auch an den kommenden GP-Wochenenden um Siege mitreden können.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0