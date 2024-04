Nico Rosberg & Lewis Hamilton: Crash bei Mercedes

​Das ist das Letzte, was ein GP-Teamchef sehen will: eine Kollision seiner beiden Fahrer. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat erklärt, wie das früher bei Mercedes mit ihm und Lewis Hamilton gehandhabt wurde.

Immer wieder geraten in der Königsklasse Stallgefährten aneinander, zum Entsetzen der Mannschaft am Kommandostand. In der Regel setzt es nachher eine Standpauke vom Chef, Tenor – das Team sei größer als der Fahrer.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurde mit dieser Problematik konfrontiert, als zu Beginn der Turbohybrid-Ära der Formel 1 die Silberpfeile am schnellsten waren und die meisten Siege an Lewis Hamilton oder Nico Rosberg gingen.

Am spektakulärsten gerieten der Engländer und der Deutsche in Spanien 2016 aneinander: Kollision kurz nach dem Start, Aus für beide, Max Verstappen sagte bei seinem Debüt mit Red Bull Racing Dankeschön und siegte sensationell.

Jahre später hat der inzwischen 38 Jahre alte Wiesbadener Rosberg erstmals darüber gesprochen, welche Konsequenzen die knallharte Rivalität zwischen ihm und Hamilton hatte. Im Podcast Business of Sport hat der Weltmeister von 2016 enthüllt: «Weil Lewis und ich kollidiert waren, mussten wir bei Mercedes in die eigene Tasche greifen.»

So kam es zu einer internen Strafzahlung schon nach ihrem Crash in Belgien 2014, das Geld ging wohl an eine gemeinnützige Institution. Aber die Teamleitung witterte, dass da noch mehr kommen würde (und behielt damit recht), also wurde gemäß Nico in den Verträgen verankert: «Wir mussten eine Klausel unterzeichnen, wonach wir für Schäden aufkommen, ungeachtet dessen, wer die Schuld an der Kollision trägt. Und das hat mich 360.000 Pfund gekostet, ziemlich schmerzhaft.» Ob das für den Crash in Spanien war, sagt Rosberg im Podcast nicht.



Diese ungewöhnliche Maßnahme hat sich aber gemäß des 23-fachen GP-Siegers bewährt: «Wir haben sichergestellt, dass wir einander nicht mehr zu nahe kommen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0