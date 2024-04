WM-Punkte schon 2025 neu verteilt? So geht es weiter

​In der Formel-1-Kommission wird darüber diskutiert, in der Formel 1 ein neues Punktesystem einzuführen, dies ab 2025, mit WM-Zählern neu für die ersten Zwölf. Die FIA tut sich mit der Entscheidung schwer.

Erhalten die Formel-1-Fahrer künftig auch für einen zwölften Platz einen WM-Punkt? Die F1-Kommission hat über diesen Vorschlag beraten und ist gemäß des Autosport-Weltverbands FIA zum Schluss gekommen – das muss eingehender geprüft werden. Das Thema wird bei der kommenden Kommissionssitzung im Juli erneut behandelt.

Zum Entscheidungsablauf in der Königsklasse. Frische Ideen werden in Arbeitsgruppen ausgetüftelt, wie etwa für Technik, Sicherheit oder Strategie. Ideen dieser Arbeitsgruppen gehen nach einem Mehrheitsentscheid an die Formel-1-Kommission weiter.

Die Formel-1-Kommission hat nur die Möglichkeit, einen Vorschlag abzunicken, zu verschieben oder abzulehnen. Ist ein Vorschlag von ihr durchgewunken, wird er dem FIA-Weltrat vorgelegt (gebildet aus Vertretern der weltweiten Autoklubs). Selten wird dort ein Vorschlag noch gestoppt.

Über die gegenwärtige Zusammensetzung der Formel-1-Kommission ist im FIA-Reglement nichts zu finden. Einst bestand sie aus: einem Vertreter von «Formula One Management» (das wäre in der Regel F1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali) sowie der FIA (üblicherweise der Präsident, also Mohammed Ben Sulayem), aus Vertretern aller zehn Rennställe, aus sechs Rennpromotern (drei aus Europa, drei aus Übersee), die von FOM aufgestellt werden, aus zwei Vertretern von Rennstrecken (eine aus Europa, eine aus Übersee), von den Teams ernannt, dazu aus Repräsentanten des Reifenherstellers (also Pirelli), der Motorenhersteller sowie der Sponsoren (zwei, aus verschiedenen Marktbereichen).



Ungewöhnlich früh, schon am 12. April, haben FIA und FOM das WM-Programm 2025 präsentiert. Weiter unklar bleibt, wann und wo vor der nächstjährigen Weltmeisterschaftssaison getestet wird. Laut FIA sind verschiedene Rennstrecken im Gespräch. So gibt es ein Angebot des Königsreichs Bahrain, aber auch eine Rückkehr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als Wintertestort ist nicht ausgeschlossen.



Was hingegen beschlossene Sache ist: Ab dem GP-Wochenende von Spanien (21.–23. Juni) werden die Formel-1-Rennwagen mit rückwärts gerichteten TV-Kameras ausgerüstet.





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0