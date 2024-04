GP-Zukunft von Carlos Sainz: Keine News vor Miami-GP

Nachdem Nico Hülkenberg seinen Haas-Abgang in Richtung Sauber bestätigt hat, richtet sich die Aufmerksamkeit der Szene auf die Zukunft Carlos Sainz. Doch so schnell wird es dazu keine News geben, sagt sein Manager.

Carlos Sainz erfuhr schon vor dem Saisonstart, dass er nach den 24 Rennwochenenden, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen, sein Ferrari-Cockpit für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton räumen muss. Der Spanier stellte seine Teamplayer-Qualitäten unter Beweis und reagierte mit einer Kampfansage für sein letztes Jahr in Rot.

Bisher enttäuschte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende nicht. Er beendete die Rennen in Bahrain, Melbourne und Japan auf dem Podest, wobei er in Australien den Sieg holte, und kreuzte die Ziellinie im China-GP als Fünfter. Auch neben der Strecke ist viel Einsatz gefragt, denn Sainz muss die Weichen für seine GP-Zukunft stellen.

Hilfe bekommt er dabei von seinem Manager Carlos Oñoro, der zuletzt beim Podcast «F1 Nation» über die Cockpit-Suche seines Schützlings sprach. Auf die Frage, wie viele Bälle er derzeit in der Luft habe, erklärte er: «Das sind schon einige, sagen wir es so: Wir erleben derzeit eine sehr interessante Zeit. Auf dem Fahrermarkt war zuletzt wirklich viel los und wir erwarten noch einige Bewegungen in den nächsten Wochen. Aber derzeit wird weiterjongliert.»

Der Manager versprach auch: Vor dem nächsten Rennwochenende der Formel 1 in Miami wird es keine Neuigkeiten zur GP-Zukunft von Sainz geben. «Ihr könnt ganz ruhig schlafen zwischen China und Miami, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es wird zumindest von unserer Seite keine grossen Neuigkeiten geben, soviel steht fest.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0