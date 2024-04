Nico Rosberg: Verzicht auf 100 Millionen Euro

Der frühere GP-Star Nico Rosberg hat enthüllt, auf wie viel Geld er verzichtet hat, als er nach seinem Titelgewinn im Jahr 2016 seinen Formel-1-Abschied gab. Der Deutsche spricht von einem dreistelligen Millionenbetrag.

Als Nico Rosberg 2016 nach einem erbitterten Spitzenduell gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton den WM-Titel eroberte, erfüllte er sich damit einen langgehegten Traum. Der Mercedes-Pilot überraschte nur Tage später mit der Ankündigung, seine Rennfahrer-Karriere mit sofortiger Wirkung zu beenden. Nachdem die Katze aus dem Sack war, erklärte er: «Ich habe alles erreicht, was ich in diesem Sport schaffen wollte.»

«Mein Traum, Formel-1-Champion zu werden, hat sich erfüllt. Darüber hinaus gibt es für mich kein Ziel mehr. Ich will nun ganz Ehemann und Vater sein», fügte der Deutsche an, und verriet: Die Entscheidung traf er nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, das er als das intensivste Rennen seiner Karriere bezeichnete. «Am Montagabend habe ich mich dann endgültig zu diesem Schritt entschieden.»

Teamchef Toto Wolff reagierte mit Verständnis und erklärte kurz darauf: «Das ist eine mutige Entscheidung von Nico und ein Beweis für die Stärke seines Charakters. Er hat sich ausgesucht, auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufzuhören. Als Weltmeister, als einer, der seinen Kindheitstraum erfüllt hat. Die Klarheit, mit der er dieses Urteil gefällt hat, hat mich dazu bewegt, seine Entscheidung sofort voll zu akzeptieren, nachdem er mich informiert hatte.»

Rosberg verzichtete nicht nur auf weitere GP-Erfolge in der Königsklasse, sondern auch auf einen ganzen Haufen Geld, wie er kürzlich im «Business of Sport»-Podcast offenbarte. Er erzählte: «Ich hatte einen gültigen Vertrag, der noch zwei Jahre lief und wenn ich einfach weitergefahren wäre, dann hätte das locker 100 Millionen Euro eingebracht.»

«Aber ich habe das Glück, dass ich mit meinem Sport so viel Geld verdient habe, dass dieses Geld bei meinen Überlegungen keine Rolle mehr spielte. Denn ich wusste, dass ich mit dem, was ich verdient habe, sowieso alles verwirklichen konnte, genauso wie meine Kinder und Enkelkinder», ergänzte der 38-Jährige, der mittlerweile als GP-Experte in der Formel 1 unterwegs ist.