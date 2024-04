ServusTV: Erinnerungen an das schwarze Wochenende

Zum 30. Mal jährt sich das schwarze Rennwochenende, das die Formel 1 veränderte. In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» erinnert sich Rudolf Ratzenberger an die tragischen Ereignisse von Imola 1994.

Die Schicksale von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna sind untrennbar miteinander verbunden. Innerhalb von 24 Stunden verunglückten der österreichische Formel-1-Rookie und der dreifache Weltmeister am Grand-Prix-Wochenende von Imola 1994 tödlich.

Die tragischen Ereignisse markierten eine Zäsur in der Motorsport-Königsklasse. Die daraufhin entfachte Sicherheitsdiskussion löste Konsequenzen aus, die zahlreichen Fahrern das Leben retten sollte. In der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» erinnern sich am Montag ab 21.15 Uhr unter anderem Rolands Vater Rudolf Ratzenberger und SPEEDWEEK.com-Reporter Dr. Gerhard Kuntschik an die tragischen Ereignisse des schwarzen Formel-1-Wochenendes.

Weiters ordnet Reinfried Herbst das angekündigte Comeback von Marcel Hirscher ein, der auch selbst exklusiv Stellung bezieht. 247 Weltcuprennen absolvierte er für sein Vaterland, kommende Saison sollen noch einige für das Geburtsland seiner Mutter folgen. Inzwischen 35 Lenze zählend, möchte es der österreichisch-niederländische Doppelstaatsbürger fünf Jahre nach seinem offiziellen Karriereende mit den von ihm selbst entwickelten Van-Deer-Ski noch einmal wissen.

Und vor der elften Auflage des «Wings for Life World Run», die am 5. Mai stattfindet, spricht eine kompetente Runde über den aktuellen Stand der Vorbereitungen und den der Rückenmarksforschung.

Moderation

Christian Baier

Themen

Ski alpin: Das Hirscher-Comeback

Formel 1: 30 Jahre schwarzes Imola-Wochenende

Wings for Life World Run: 11. Auflage

Gäste

Reinfried Herbst (Slalomweltcupsieger 2009/10)

Rudolf Ratzenberger (Vater von Roland Ratzenberger)

Sophia Flörsch (Formel-3-Fahrerin, Van Amersfoort Racing)

Dr. Gerhard Kuntschik (Motorsport-Journalist)

Anita Gerhardter (CEO Wings for Life)

Andreas Goldberger (dreifacher Skisprung-Gesamtweltcupsieger)