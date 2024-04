Haas-Teamchef Ayao Komatsu: Lob für Oliver Bearman

Haas-Teamchef Ayao Komatsu lobte im SPEEDWEEK.com-Interview Ferrari-Junior Oliver Bearman, den viele als den Favoriten für die Nachfolge von Nico Hülkenberg ansehen, in den höchsten Tönen.

Spätestens seit seinem unverhofften Formel-1-Debüt weiss jeder Teamchef im Fahrerlager, was Oliver Bearman wert ist. Der Teenager aus Grossbritannien durfte in Saudi-Arabien für den erkrankten Ferrari-Stammpiloten Carlos Sainz einspringen.

Weil der Spanier wegen einer Blinddarm-Entzündung operiert werden musste, rückte der Ferrari-Reservist im dritten Training auf dem anspruchsvollen Jeddah Corniche Circuit aus – und überzeugte gleich auf Anhieb.

Auch im Qualifying machte der 18-Jährige alles richtig und schnappte sich den elften Startplatz. Fast hätte er es ins Q3 geschafft, nur 36 Tausendstel fehlten ihm am Ende, um den Sprung ins Top-10-Segment zu meistern. Im Rennen zeigte er dann einen starken Auftritt und kam vor Lando Norris und Lewis Hamilton als Siebter ins Ziel. Damit sicherte er sich nicht nur sechs WM-Zähler, sondern auch die Aufmerksamkeit der ganzen Formel-1-Szene.

Kein Wunder, wird Bearman als Favorit für die Nachfolge von Nico Hülkenberg beim Haas-Team gehandelt. Schliesslich hat er im vergangenen Jahr Test- und Trainingseinsätze für das Ferrari-Kundenteam aus Amerika bestritten. Und auch dabei hinterliess er einen starken Eindruck, wie Teamchef Ayao Komatsu im SPEEDWEEK.com-Interview betonte: «Er hat bereits bei seinen Einsätzen für uns eine gute Figur gemacht. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn du plötzlich im Ferrari sitzt und im dritten Training in Jeddah ausrücken musst.»

«Das hat er wirklich gut hinbekommen, damit hat er bewiesen, wie reif er bereits ist», lobte der Japaner den jungen Briten. «Er hat verstanden, was von ihm erwartet wird, und er blieb auf einer Strecke, auf der dir leicht Fehler unterlaufen können, fehlerfrei – das war eine überragende Leistung, die er gezeigt hat. Uns war schon im vergangenen Jahr klar, dass er ein grosses Talent ist. Aber es war dennoch beeindruckend, wie er den Einsatz im Ferrari gemeistert hat.»

Als Teamchef schaue man genau nach solchen Fahrern Aussicht, erklärte Komatsu weiter. «Er ist sehr schnell, bodenständig und kann mit jedem gut kommunizieren. Er versteht, was von ihm verlangt wird. Für einen jungen Fahrer kann es überwältigend sein, wenn man die Chance bekommt, erstmals ein Formel-1-Auto im ersten Training zu fahren, da kann es sein, dass man sich ganz auf sich selbst fokussiert. Aber Ollie war nicht so. Ich bin mir sicher, dass er auch aufgeregt war, aber er verstand gleich, was das Team brauchte. Er überzeugte am Steuer und auch bei den Sitzungen mit dem Team mit seiner Anpassungsfähigkeit.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0