Carlos Sainz & Carlos Sainz bei der MotoGP zu Besuch

Carlos Sainz jr. vorne und sein Vater Carlos Sainz sr im Hintergrund bei der Pokal-Übergabe der MotoGP in Jerez

Am Formel-1-freien Motorsportwochenende sind Carlos Sainz jr und Carlos Sainz sr zu Gast in Jerez beim Spanien-Grand Prix der MotoGP gewesen. Das Vater-Sohn-Gespann überreichte auf dem Podium dem Konstrukteurs-Pokal

Kleiner Familien-Ausflug zwischen den Formel-1-Grands-Prix! Carlos Sainz Junior und Senior sind am Wochenende gemeinsam bei der MotoGP gewesen. Zweirad statt Vierrad!

Beim Spanien-Grand-Prix in Jerez, also dem Heim-Rennen der beiden Rennfahrer, überreichte das Vater-Sohn-Gespann den Konstrukteurs-Pokal auf dem Podium. Siegreich war Ducati. Deren Pilot Pecco Bagnaia gewann den Grand Prix, Ducati liegt außerdem mit ihrem Werksteam und als Konstrukteur in der WM vorne.

Der offizielle MotoGP-Kanal twitterte ein Video von der Übergabe, schrieb dazu: «Carlos Sainz und Carlos Sainz jr auf dem Podium. Racing-Adel präsentiert den Konstrukteurs-Pokal.»

Darin zu sehen: Formel-1-Pilot Carlos Sainz jr geht voran, überreicht den Pokal. Sein Vater, der Rallye-Pilot Carlos Sainz, geht hinterher, gratuliert per Handschlag und sagt einige nicht hörbare, aber vermutlich gratulierende Worte.

Glücksbringer waren die zwei Spanier vielleicht gleich auch noch! Vor ihren Augen holte Landsmann Marc Márquez einen zweiten Platz.

Für Sainz jr. war es ein seltenes freies Wochenende. Diese Woche geht es für ihn direkt nach Miami, wo am Sonntag gefahren wird.

Ein großes Fragezeichen steht derzeit hinter der sportlichen Zukunft des Spaniers. Sein Vertrag mit Ferrari läuft zum Saisonende aus. Sainz wird unter anderem mit Sauber, die ab 2026 zu Audi werden, in Verbindung gebracht. Eines der zwei Sauber-Cockpits ging vergangene Woche an den Deutschen Nico Hülkenberg.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0