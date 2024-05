Toto Wolff: «Wissen, dass wir mehr Leistung brauchen»

Lewis Hamilton: Rauchzeichen in New York

Das jüngste Formel-1-Wochenende in China verlief für das Mercedes-Team enttäuschend. Beim zweiten Sprint-Wochenende in Miami legt der Rennstall nun nach, wie Teamchef Toto Wolff bestätigt.

Das Miami-Wochenende, das die Formel-1-Teams und ihre Stars in dieser Woche erwartet, ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Herausforderung. Einerseits steht auf dem 5,412 km langen Rundkurs das zweite Sprint-Wochenende auf dem Programm. Andererseits gibt es beim ersten Rennen auf US-Boden in dieser Saison für die Rennställe auch neben der Strecke viel zu tun.

Das Mercedes-Team begeisterte die Fans mit einer zweitägigen Veranstaltung in New York, die zusammen mit dem Messaging-Partner «WhatsApp» durchgeführt wurde und neben der Einführung eines neuen Rennwagen-Emojis unter anderem auch eine dynamische Lichtshow und eine Demofahrt von Lewis Hamilton im W12 von 2021 umfasste. Teamchef Toto Wolff bestätigt: «Miami ist für das Team auch abseits der Rennstrecke eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres.»

«Wir haben bereits ein paar fantastische Tage in New York mit unserem Partner WhatsApp verbracht. Es ist grossartig zu sehen, wie ihre Marke und die Formel 1 in den USA wachsen. Das ging so weit, dass wir das Empire State Building übernommen und eine Demo-Fahrt auf der Fifth Avenue veranstaltet haben», fügt der Wiener an. «Das unterstreicht die Bedeutung unseres Sports in den USA, und wir freuen uns darauf, auf diesem Wachstum aufzubauen. Wir haben einen vollen Terminkalender in Florida und freuen uns auf eine positive Woche auf und neben der Strecke.»

Auf der Strecke lief es zuletzt nicht nach Wunsch. «Wir haben in China nicht unsere beste Leistung gezeigt, weil wir vor dem Qualifying zu viele Änderungen an der Abstimmung vorgenommen haben. Dadurch gerieten wir für den Rest des Wochenendes ins Hintertreffen, obwohl beide Fahrer gut gearbeitet und Punkte geholt haben», sagt Wolff rückblickend.

Daraufhin verspricht der Teamchef: «Wir werden versuchen, in Miami eine bessere Performance zu zeigen und das Auto weiter zu optimieren.» Er betont auch: «Wir wissen, dass wir mehr Leistung brauchen, und werden an diesem Wochenende unsere ersten kleinen Upgrades der Saison einführen.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0