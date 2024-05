Fred Vasseur (Ferrari): Hohe Erwartungen vor Miami-GP

In Schanghai verpassten die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz sowohl im Sprint als auch im GP die Podestplätze. In Miami erwartet Teamchef Fred Vasseur ein besseres Ergebnis als in China.

Mit den Rängen 4 und 5 gehörten die beiden Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc und Carlos Sainz sowohl im Sprint als auch im Rennen am Sonntag nicht zu den Podeststürmern. Die Punkteausbeute fiel für den ältesten GP-Rennstall der Welt zwar gut aus – mit 31 Punkten konnten die Roten mehr WM-Zähler als McLaren und Mercedes sammeln. Doch Spitzenreiter Red Bull Racing sicherte sich 54 Punkte und vergrösserte damit den WM-Vorsprung auf 44 Zähler.

Nun steht mit dem Kräftemessen in Miami erneut ein Wochenende im Sprint-Format auf dem Programm. Und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur will dieses nutzen, um den Rückstand auf das Weltmeister-Team zu verringern. Er sagt: «Vor uns liegt wieder ein Wochenende, das im Sprint-Format ausgetragen wird, und damit hatten wir in China etwas zu kämpfen.»

Hoffen lassen die andere Streckencharakteristik und die Erfahrungsdaten der letzten Jahre, wie der Franzose betont: «Uns erwartet eine ganz andere Strecke, bei der wir auf die Erfahrungswerte der letzten beiden Jahre zurückgreifen können.»

Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen: «Wir glauben, dass wir in Miami besser abschneiden werden als in Schanghai. Ich denke, das Potenzial für ein besseres Ergebnis ist vorhanden, denn hinter dem WM-Leader geht es eng zu», sagt Vasseur, und fügt selbstkritisch an: «Wie schon in China wird es darauf ankommen, das einzige freie Training bestmöglich zu nutzen. Wir wollen uns da vor allem aufs Qualifying konzentrieren, in dem wir zuletzt mehr Probleme hatten, als wir hätten haben sollen.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0