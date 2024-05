Ferrari: Speziallackierung für Miami-GP enthüllt

Ferrari hat es angekündigt: In Miami werden die Dienstfahrzeuge von Charles Leclerc und Carlos Sainz in einer speziellen Lackierung glänzen: Der klassisch rote Look wird durch blaue Akzente ergänzt.

Anlass für den Spezialauftritt, den das Ferrari-Team beim anstehenden Rennwochenende in Miami hinlegen wird, bietet die Tatsache, dass Ferrari seit 70 Jahren auf dem amerikanischen Markt vertreten ist. Passend ist auch, dass das Logo des neuen neue Technik- und Titelpartners HP (Hewlett-Packard) in Blau gehalten ist.

Die GP-Renner bleiben vorwiegend rot, wie die Präsentation der Speziallackierung zeigt. Neu und einmalig sind die blauen Akzente auf den Flügeln, dem Halo, den Rückspiegeln, der Verkleidung und den Felgen. Genauer: Die Farbtupfer sind in den zwei früheren Ferrari-Farben Azzurro La Plata (ein helles Blau) und Azzurro Dino (ein dunkleres Blau) gehalten. Azzurro La Plata ist jener Farbton, den Alberto Ascari in den 1950er-Jahren zu tragen pflegte. Clay Regazzoni und Niki Lauda waren – genauso wie die meisten Mechaniker – in Azzurro Dino unterwegs.

Auch das Team und die Fahrer treten im entsprechenden Speziallook auf. Teamchef Fred Vasseur sagt: «Das Rennen in Miami wird ein denkwürdiger GP für unser Team, denn wir werden in Florida unsere Historie mit dieser speziellen Lackierung feiern. Es wird ach ein spezielles Rennen werden, weil es den Start unserer Partnerschaft mit HP markiert.»

«Ferrari und HP teilen viele Werte, wie etwa die Siegermentalität und die klare Geisteshaltung, die die Grundlage für unsere Partnerschaft bilden. Unsere beiden Unternehmen streben stets nach Spitzenleistungen und setzen auf technologische Innovation – Schlüsselelemente zur Erreichung unserer jeweiligen Ziele», zählt der Franzose auf.

Und Vasseur ergänzt: «Wie wir glaubt HP daran, dass es wichtig ist, dass jeder in seiner Organisation sein Bestes geben kann, denn nur so lassen sich grossartige Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus glauben wir an die Notwendigkeit, Talente zu fördern, Menschen zu unterrichten und zu stärken, wie zum Beispiel in unserer Driver Academy. Bei so vielen Gemeinsamkeiten glauben wir, dass die Titelpartnerschaft mit HP für beide Marken von grossem Nutzen sein wird, und ich kann es kaum erwarten, dass wir an diesem Wochenende mit der Zusammenarbeit beginnen.»