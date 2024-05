Carlos Sainz (Ferrari): «Bin etwas optimistischer»

Im China-GP musste sich Ferrari-Star Carlos Sainz in diesem Jahr nach drei GP-Podestplätzen mit Platz 5 begnügen. Dennoch macht er sich mit Blick auf das anstehende Rennwochenende in Miami keine Sorgen.

Carlos Sainz erwischte einen guten Start in seine vierte und letzte Ferrari-Saison. Der Spanier, der sein Cockpit nach dem Finale in Abu Dhabi für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton räumen muss, stand in vier Rennen drei Mal auf dem Podest: Beim Saisonauftakt in Bahrain eroberte er den dritten Platz.

Das zweite Rennen des Jahres konnte er wegen seiner akuten Blinddarmentzündung, die eine Operation erforderlich machte, nicht bestreiten. Dafür schnappte er sich beim darauffolgenden Rennwochenende in Melbourne den Sieg. In Japan wurde der 29-Jährige aus Madrid wieder Dritter, bevor er in China sowohl im Sprint als auch im Rennen mit Rang 5 Vorlieb nehmen musste.

Dass er beim jüngsten Kräftemessen nicht mehr zur Top-3 gehörte, bereitet dem Spanier aber keine grossen Kopfzerbrechen. Er ist sich sicher, dass der älteste GP-Rennstall der Welt beim anstehenden zweiten Sprint-Wochenende der laufenden Saison besser abschneiden kann.

Und das, obwohl Ferrari in Miami nur die Sonderlackierung als Neuerung dabei hat – während die Konkurrenz die ersten grösseren Updates angekündigt haben. Doch Sainz bleibt entspannt.

Der dreifache GP-Sieger erklärt: «Ich hoffe, dass diese Strecke etwas besser zu unserem Auto passen wird. Denn wir tun uns vor allem in den langen Kurven schwer, hier sieht aber alles eher eng aus, und das könnte etwas besser zu unserem Auto passen. Deshalb bin ich auch etwas optimistischer.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0