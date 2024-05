2. Sprint in Folge: Das sagen die Formel-1-Stars

In Miami steht nach dem jüngsten Kräftemessen in Schanghai erneut ein Sprint-Wochenende auf dem WM-Programm. Das sorgt für kritische Töne, doch nicht alle Formel-1-Stars beschweren sich darüber.

In China hatten die Formel-1-Teams und ihre Fahrer besonders viel zu tun. Denn neben dem Qualifying und Grand Prix mussten sie auch noch ein Sprint-Qualifying und den Sprint selbst bewältigen. Die Arbeitslast ist gestiegen, denn nun dürfen die Rennställe das Auto nach dem Sprint noch einmal anpassen.

Deshalb gibt es Kritik am WM-Programm, das in Miami das zweite Sprint-Wochenende in Folge vorsieht. Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez beklagte sich in der FIA-Pressekonferenz: «Unsere Mechaniker werden dadurch besonders stark gefordert. So, wie das aktuelle Programm ist, müssen sie nach dem Sprint und vor dem Qualifying wirklich hart arbeiten.»

Deshalb fordert der Rennfahrer aus Guadalajara: «Mir wäre es wirklich recht, wenn wir das aktuelle Format deshalb noch einmal unter die Lupe nehmen und entsprechend anpassen, aus Rücksicht auf unsere Leute in diesem Sport.»

Entspannter sieht Oscar Piastri die Angelegenheit. Der McLaren-Junior sagt: «Es macht für mich keinen grossen Unterschied, ob wir nun zwei Sprints in Folge haben oder nicht. Du gehst die Wochenenden als Fahrer auf die gleiche Art und Weise an. Aber ich glaube, einige Strecken eignen sich besser für das Sprint-Format als andere.»

In die gleiche Kerbe schlägt auch Valtteri Bottas. Der Routinier aus dem Sauber-Team erklärte auf die entsprechende Frage: «Es spielt für mich keine Rolle, wann die Sprint-Wochenenden stattfinden. Letztlich bleibt es ja bei sechs Events, die in diesem Format durchgeführt werden, das macht also keinen Unterschied.»

Aston Martin-Pilot Lance Stroll fordert hingegen eine Verkürzung der Rennwochenenden: «Es wäre toll, wenn wir die Rennwochenenden auf zwei Tage verkürzen, denn wir haben mittlerweile so viele WM-Termine, so viele Medien-Donnerstage. Es wäre toll, wenn wir am Samstagmorgen drei Trainingsstunden haben, bevor wir gleichentags am Nachmittag das Qualifying und am Sonntag dann das Rennen bestreiten.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0