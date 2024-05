George Russell: Keine Angst vor Max Verstappen

George Russell wird sich im nächsten Jahr neben einem neuen Teamkollegen behaupten müssen. Der Mercedes-Star betont: Er hat keine Angst, sich im gleichen Auto gegen den Besten zu messen.

Die Ankündigung von Lewis Hamilton, das Mercedes-Team nach Saisonende nach zwölf gemeinsamen Jahren in Richtung Ferrari zu verlassen, wirkt sich nicht nur auf die Gesprächsthemen in den Medienrunden des siebenfachen Weltmeisters aus. Auch sein Teamkollege George Russell muss seit Saisonstart immer wieder Fragen zu möglichen Teamkollegen beantworten.

Und der Brite wiederholt geduldig, dass er keinen Vergleich scheut – selbst den mit dem aktuell stärksten Fahrer im Feld, Max Verstappen, nicht. «Ich wäre voll und ganz dafür zu haben», erklärte er auf die entsprechende Frage. Und er stellte klar: «2022 nach den legendären Jahren und Erfolgen von Lewis Hamilton zum Mercedes-Team zu stossen, wäre für jeden Fahrer eine grosse Herausforderung gewesen.»

«Aber ich glaube an mich und daran, dass man sich als Rennfahrer gegen die Besten im gleichen Auto messen muss, da muss man zeigen, was man drauf hat», fügte der aktuelle WM-Siebte kämpferisch an. An der Seite von Hamilton zu kämpfen, sei nicht einfach gewesen, betonte er daraufhin. «Er ist ein verdammt guter Teamkollege und wir treiben uns jede Woche gegenseitig an, deshalb kann man durchaus sagen, dass ich Max willkommen heissen würde.»

Jedes Team würde gerne einen Fahrer wie Verstappen verpflichten, ist sich Russell sicher. «Und ich denke, dass es ein Privileg war und ist, Teamkollege von Lewis zu sein und jede Woche gegen ihn zu kämpfen, denn er ist statistisch gesehen der Grösste aller Zeiten. Es wäre grossartig für mich, die gleiche Change gegen einen Fahrer wie Max zu bekommen, denn ich glaube an meine Fähigkeiten.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0