Haas ohne Nico Hülkenberg: Magnussen als Babysitter?

​Nico Hülkenberg verlässt den Haas-Rennstall Ende 2024 Richtung Sauber/Audi. Der junge Engländer Oliver Bearman soll sein Nachfolger werden. Kevin Magnussen scheint nicht angetan zu sein.

Der erst 18 Jahre alte Engländer Oliver Bearman hat als Ersatzmann für Carlos Sainz in Jeddah einen tollen Job gemacht: Platz 7 mit Ferrari beim Grand Prix von Saudi-Arabien.

Nachdem Nico Hülkenberg bestätigt hat, dass er den Haas-Rennstall Ende 2024 Richtung Sauber/Audi verlassen wird, wäre der Weg frei für den Ferrari-Junioren Bearman, um ab 2025 die GP-Lehre bei Haas fortzusetzen. Er war für die Amerikaner schon einige Male im Einsatz.

Tritt Haas also 2025 mit dem erfahrenen Dänen Kevin Magnussen und dem jungen Bearman an? Im Fahrerlager des Miami International Autodrome lassen einige Aussagen von Magnussen aufhorchen.

Kevin sagt: «Ganz ehrlich – ich wurde davon überrascht, dass Nico zu Sauber wechselt. Ich ging davon aus, dass wir auch 2025 miteinander für Haas fahren würden. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber aus meiner Sicht ist es natürlich schade, dass er unser Team verlässt.»



Ironischerweise könnte der Wechsel von Nico von Hilfe sein, wenn es darum geht, dass Magnussen auch 2025 für Haas fährt. Denn die Amerikaner werden nicht mit zwei unerfahrenen Piloten antreten.



Kevin ist auf alles vorbereitet: «Der Fahrermarkt ist im Wandel, es sind viele Cockpits unbesetzt, es sind viele Piloten ohne Vertrag für 2025. Konkrete Gespräche habe ich noch keine geführt, ich will mich derzeit ganz auf diese Saison kümmern. Aber klar möchte ich bei Haas weitermachen.»



Und damit kommen wir wieder zu Oliver Bearman. Auf die Frage, ob er sich künftig um den jungen Piloten kümmern würde, so wie er das 2022 mit Mick Schumacher getan habe, meint Magnussen ironisch: «Ich muss mich schon zuhause um die Jungmannschaft kümmern. Für Haas würde ich mir einen Fahrer wünschen vom Schlag Nicos, also kompetent, professionell und konstant. Ich hoffe, dass ich ein solcher Pilot bin, und dann werden wir sehen, ob ich eines der zwei Autos erhalte.»