Charles Leclerc: «Jetzt reden die Leute nicht mehr»

Charles Leclerc kam im einzigen freien Training in Miami nicht weit, weil er sich schon früh drehte. Dennoch schaffte er es im Sprint-Qualifying auf Platz 2. Die Freude darüber stand ihm ins Gesicht geschrieben.

Die Hoffnungen von Charles Leclerc ein gutes Ergebnis im Sprint-Qualifying waren nicht gross: Der Ferrari-Star schaffte im einzigen freien Training nur eine gezeitete Runde. Dann legte er einen Dreher hin und beim Versuch, den roten Renner wieder in die richtige Richtung zu manövrieren, überhitzte die Kupplung, damit war die wertvolle Session für den Monegassen gelaufen.

Im Qualifying sorgte er aber für Wiedergutmachung. Er kämpfte sich durch die einzelnen Segmente und war am Ende, als es darauf ankam, nur knapp eine Zehntel langsamer als Polesetter Max Verstappen. Damit darf Leclerc den Sprint aus der ersten Reihe in Angriff nehmen.

Strahlend bestätigte der aktuelle WM-Dritte: «Natürlich bin ich sehr glücklich, denn das Qualifying bereitete mir zuletzt zwei Rennwochenenden in Folge Mühe. In China lief es etwas besser, aber wir hatten nicht das Auto, um das auch unter Beweis stellen zu können. Es war wirklich sehr, sehr knifflig, denn ich musste, nachdem ich im freien Training nur eine gezeitete Runde gedreht hatte, gleich Vollgas geben.»

«Wir durften im SQ1 auch nur einen Reifensatz einsetzen, deshalb war es wirklich schwierig. Aber das Gefühl stimmte von Anfang an und die harte Arbeit, die ich in den letzten Wochen geleistet habe, um die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, hat sich gelohnt. Ich bin froh, denn man ist in diesem Sport immer nur so gut, wie beim letzten Einsatz. Und wenn du zwei Mal in Folge im Qualifying schlecht bist, beginnt das Gerede. Aber jetzt reden die Leute nicht mehr», fügte Leclerc sichtlich erleichtert an.

Vor dem Sprint wagt der 26-Jährige keine Prognose. «Wie gesagt, ich habe nur eine gezeitete Runde gedreht und entsprechend wenig Ahnung, wie mein Renntempo ausfallen wird. Aber ich hoffe natürlich, dass es gut ist und ich am Sonntag dann auch um den Sieg mitfahren kann», sagte der fünffache GP-Sieger.

Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858