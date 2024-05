Mercedes: Enttäuschung nach Sprint-Qualifying

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton kam im Sprint-Qualifying von Miami nicht über die Plätze 11 und 12 hinaus. Die Enttäuschung beim Werksteam der Sternmarke ist entsprechend gross.

Lewis Hamilton stellte nach dem Sprint-Qualifying von Miami klar: Das enttäuschende SQ2-Aus, das beide Mercedes-Fahrer ereilte, war nicht auf ein misslungenes Experiment zurückzuführen. «Das ist wohl das Tempo, das wir derzeit haben», seufzte der siebenfache Weltmeister, der das Team nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird.

Sein Teamkollege George Russell erklärte: «Im ersten Training fühlten sich die weichen Reifen auf unserem Auto wirklich gut an. Das Tempo sah gut aus, aber auf der Medium-Mischung im Sprint-Qualifying bekamen wir das Auto einfach nicht ins richtige Arbeitsfenster. Es ging sehr eng zu, und es fehlten nur ein paar Hundertstelsekunden, um ins SQ3 zu kommen. Wir hätten aber nicht so nah am Ausscheiden sein dürfen.»



Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin gestand: «Wir sind verständlicherweise enttäuscht darüber, wie der heutige Tag verlaufen ist. Das Team hat im ersten Training sein komplettes Programm abgearbeitet und beide Fahrer waren mit der Balance des Autos zufrieden. Wir haben uns entschieden, vor dem Sprint-Qualifying nur relativ kleine Änderungen vorzunehmen, um die gute Situation beizubehalten. Leider konnten wir in der entscheidenden Session nicht den Schritt machen, zu dem andere in der Lage waren, und das haben wir in diesem Jahr schon oft erlebt.»

Und der Brite ergänzte nüchtern: «Das Feld lag eng beieinander, aber wir wollen keine Ausreden suchen, warum unsere beiden Autos im SQ2 ausgeschieden sind. Wir müssen einen besseren Job machen, um das Auto im richtigen Fenster zu halten und das Potenzial abzurufen, das wir in den früheren Sessions gezeigt haben.»

Das Ziel für den Sprint ist klar: «Wir wollen mit beiden Autos in die Punkte zu fahren», sagt Shovlin. «Wir wissen, dass das von den Startpositionen 11 und 12 aus eine Herausforderung sein wird, aber wir werden uns voll darauf konzentrieren, das zu erreichen. Ausserdem wollen wir den Sprint nutzen, um das Auto besser zu verstehen und es für das Qualifying und den Grand Prix besser abstimmen zu können.»

Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858