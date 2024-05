George Russell (7.): «Wir müssen realistisch sein»

«Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben», erklärte George Russell nach dem Qualifying in Miami

George Russell blieb im Qualifying zum Miami-GP schneller als Lewis Hamilton, musste sich am Ende aber mit einem Startplatz in der vierten Reihe begnügen. Diese teilt er sich mit seinem Mercedes-Teamkollegen.

Beide Mercedes-Piloten schafften es im Miami-Sprint nicht in die Punkte. Lewis Hamilton schaffte es zwar, sich bis auf den letzten Punkterang vorzukämpfen. Weil er in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen war, kassierte der siebenfache Weltmeister aber eine 20-sec-Zeitstrafe, die ihn auf den 16. Rang zurückwarf.

George Russell verlor im Startgetümmel einige Positionen und steckte dann im Verkehr fest. Der junge Brite kreuzte die Ziellinie schliesslich als Zwölfter. «Ich hatte einen guten Start, wurde dann aber aussen erwischt und verlor ein paar Positionen», schilderte er. «Danach steckte ich in einem DRS-Zug fest, deshalb war das Rennen eine ziemliche Prozession», fügte er an.

Vor dem Qualifying zum GP nahm das Team einige Änderungen an der Fahrzeug-Abstimmung vor, und beide Fahrer schafften es im Kampf um die Startplätze in die Top-10. Am Ende hatte Russell mit vier Hundertstelsekunden die Nase vorn, er sicherte sich Startplatz 7, neben ihm wird sein Teamkollege ins Rennen steigen.

Russell erklärte nach der Zeitenjagd: «Wir hatten während des gesamten Qualifyings damit zu kämpfen, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bekommen. Sie funktionieren innerhalb eines sehr kleinen Bereichs, und wir haben bei Lewis im Q2 gesehen, dass wir einen guten Speed hatten, wenn wir das richtig hinbekommen haben.»

«Aber das ist für alle gleich. Wir müssen realistisch sein, und wenn wir keine perfekte Runde hinbekommen, sind die Plätze 7 und 8 ungefähr das, was unser Auto derzeit kann. Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben und hoffen, dass es im GP besser wird», fügte der 25-Jährige an.

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0