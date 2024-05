Carlos Sainz (Ferrari): «Eine gute Ausgangslage»

Ferrari-Star Carlos Sainz sicherte sich in Miami den dritten Startplatz für den sechsten Grand Prix des Jahres. Der Spanier hat sich für das Rennen ein klares Ziel gesetzt, wie er nach dem Qualifying verriet.

Im Miami-Sprint musste sich Carlos Sainz mit dem fünften Platz begnügen, nachdem er rundenlang erfolglos versucht hatte, Racing-Bulls-Routinier Daniel Ricciardo zu überholen. Was möglich gewesen wäre, zeigte sein Teamkollege Charles Leclerc, der die Ziellinie als Zweiter kreuzte. Beide Ferrari-Piloten kamen damit auf jener Position ins Ziel, von der sie das Mini-Rennen in Angriff genommen hatten.

Im Qualifying zum GP drehte Leclerc erneut die zweitschnellste Runde – die Pole sicherte sich WM-Leader Max Verstappen. Sainz reihte sich hinter seinem Stallgefährten auf dem dritten Platz ein und erklärte danach zufrieden: «Ich habe mich ein bisschen wohler gefühlt, denn wir haben ein paar Änderungen am Set-up vorgenommen, mit denen wir die richtige Richtung eingeschlagen haben.»

«Nun sind wir in einer etwas besseren Position für den GP, den ich von der sauberen Seite der Bahn in Angriff nehmen werde, was mich natürlich freut», ist sich der Spanier sicher. «Bisher war das kein einfaches Wochenende, es ist eine sehr knifflige Strecke, aber wir haben Fortschritte gemacht und werden nun versuchen, ein gutes Rennen zu zeigen, bei dem wir Max hoffentlich etwas mehr unter Druck setzen und auf dem Podest landen können», fuhr er fort.

Sainz rechnet aber mit noch mehr Konkurrenz. «Ich glaube, dass die McLaren auf den mittelharten Reifen stärker sein werden.» Dennoch ist die Ausgangslage vielversprechend, wie er weiss: «Da wir mit zwei Autos vorne sind, können wir wahrscheinlich etwas mehr Druck auf Max ausüben. Mal schauen, was möglich ist. Ziel ist es, auf dem Podest zu landen.»

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0