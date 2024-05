Andrea Stella über Magnussen: «Völlig inakzeptabel»

Kevin Magnussen verteidigte sich im Miami-Sprint mit allen Mitteln gegen Lewis Hamilton, um seinem Haas-Teamkollegen Nico Hülkenberg zu helfen. McLaren-Teamchef Andrea Stella kritisiert den Auftritt des Dänen scharf.

Gleich mehrmals verliess Kevin Magnussen im Miami-Sprint-Duell mit Lewis Hamilton die Strecke, um die Angriffe des Mercedes-Stars abzuwehren und den siebenfachen Weltmeister hinter sich zu halten. Der Däne kassierte dafür mehrere Strafen und insgesamt 35 Strafsekunden, die ihn auf den letzten Platz zurückwarfen.

Doch damit nicht genug: Magnussen musste sich auch bei den Rennkommissaren erklären, weil der Vorwurf im Raum stand, der Däne hätte sich unsportlich verhalten. Die Regelhüter kamen schliesslich zum Schluss, dass kein unsportliches Verhalten vorlag. Kritik an der Art und Weise, wie er sich im Duell mit Hamilton verhalten habe, musste Magnussen dennoch hinnehmen.



Deutliche Worte fand Andrea Stella. Der Teamchef von McLaren, dessen Schützlinge auch schon taktische Fouls gezeigt haben, erklärte: «Für mich ist dieser Fall eigentlich relativ einfach, denn wir haben einen Fall von absichtlichem Verhalten, um einem anderen Fahrer Schaden zuzufügen.» Der Haas-Pilot habe sich im Rennen wiederholt des gleichen Vergehens schuldig gemacht und dies nicht zum ersten Mal in dieser Saison, kritisierte der Italiener, der sich auch darüber ärgerte, dass die Strafen im Wiederholungsfall gleich bleiben.



Stella ging sogar soweit, eine Rennsperre zu fordern. «Vielleicht sollte man dann ein Wochenende zuhause mit der Familie verbringen und über die eigene Sportlichkeit nachdenken, bevor man zurückkommt. Und wenn dann erkennbar ist, dass der Fahrer loyal, Fair und sportlich mit seinen Gegnern umgeht, kann er in diesem Sport bleiben», sagte er, und schob hinterher: «Das ist völlig inakzeptabel.»

Magnussen kassierte drei Strafpunkte, womit er nun bei acht Punkten steht. Stella betonte: «Vielleicht müssen wir das anpassen, denn es macht aus sportlicher Sicht einfach keinen Sinn, absichtlich das Rennen eines Konkurrenten zu zerstören. Und das sollten wir sofort angehen. Denn wenn man am Ende 20 Sekunden oder mehr aufgebrummt bekommt, und man ohnehin nicht in den Punkten ist, dann macht das keinen Unterschied. Aber für den Gegner, dem geschadet wurde, hat man das Rennen zerstört. Das ist völlig inakzeptabel.»

Stella findet, dass die Regeln entsprechend angepasst werden müssen. «Wir sollten jedem eine faire Chance geben, sich zu messen. Das muss man bei der Ausarbeitung des Regelwerks berücksichtigen. Aber ich bin mir sicher, dass sich die FIA damit befassen wird und wir zu einer vernünftigen Lösung kommen werden, die hoffentlich bald in den Regeln und Richtlinien verankert wird, sodass die Rennkommissare diese entsprechend umsetzen können.»

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0