Christian Horner: «Auto von Verstappen war kaputt!»

​Red Bull Racing erstmals seit langer Zeit in einem Grand Prix durch puren Speed eines Gegners geschlagen – McLaren-Fahrer Lando Norris vor Max Verstappen. Was RBR-Teamchef Christian Horner sagt.

Da trauten viele Fans von Max Verstappen ihren Augen nicht: Wo ist nur der tolle Speed von Max’ Red Bull Racing-Rennwagen hingekommen? Wieso war es in der Schlussphase dieses Miami-GP für Max nicht möglich, seinem Kumpel Norris das Leben schwer zu machen?

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Zunächst mal herzliche Gratulation an Lando, er ist heute ein makelloses Rennen gefahren und vollauf verdient seinen ersten Grand Prix gewonnen. Hut ab vor Lando und McLaren.»

«Max hat leider einen dieser Verkehrspoller getroffen, und Teile davon haben den Boden des Autos ramponiert. Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie viel Zeit das gekostet hat, aber ein Vorteil war es sicher nicht.»

«Wir hatten dann ein wenig Pech mit dem Timing der Safety Car-Phase. Aber so ist eben der Motorsport, diese Kröte muss man schlucken.»



«Max hat sich über einen rutschenden Wagen beklagt, aber wir glauben, die Tendenz des Autos zum Rutschen kam eben durch die Beschädigung am Unterboden.»



«Gleichzeitig will ich damit die Leistung von Lando und McLaren in keiner Weise schmälern. Sie haben tollen Speed gezeigt und heute alles richtig gemacht. Die Safety Car-Phase hat ihnen in die Hände gespielt und Lando Reifen ermöglicht, die sechs oder sieben Runden jünger waren als die Walzen von Max. Aber auch das gehört zum Geschäft.»



«Aber es ist ja nicht so, dass alles hier nun schlecht wäre für uns. Ganz im Gegenteil haben wir den Vorsprung in beiden Meisterschaften ausgebaut.»



«Zudem war Sergio Pérez nach dem Start sehr aggressiv, und nicht viel hat gefehlt, und wir hätten nach wenigen Sekunden keines unserer Autos mehr auf der Bahn gehabt. Das war haarig und verdammt knapp. Insofern sind wir heute mit einem blauen Auge davongekommen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0