Jetzt Platz 5: Halbe Zeitstrafe für Carlos Sainz

Nach Ende des Miami-Grand-Prix bekam Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. eine 5-Sekunden-Zeitstrafe sowie einen Strafpunkt für sein Sünderkonto von den Offiziellen zugesprochen. Grund dafür war sein Crash mit Oscar Piastri.

Nach Ende des Miami-Grand-Prix bekam Ferrari-Pilot Carlos Sainz noch eine Zeitstrafe aufgebrummt und verliert damit eine Position im Rennen und eine in der WM-Wertung.

Sainz hatte gegen Rennende versucht, Oscar Piastri in seinem McLaren in Kurve 17 zu überholen. Dabei kam es zur Berührung. Der Australier trug Schaden an seinem Frontflügel davon.

Der McLaren-Pilot musste an die Box fahren und in einem eigentlich nicht mehr eingeplanten Stopp den Frontflügel tauschen. Großer Zeitverlust für Piastri! Er kam am Ende nur als 13. über die Ziellinie.

Nach dem Rennen mussten beide Piloten bei den Stewards vorsprechen. Die sprachen dem Spanier die Schuld an dem Crash zu. Die Entscheidung allerdings: nur eine halbe Strafe für Sainz!

Normalerweise hätte es für das Vergehen zehn Sekunden Strafe plus zwei Strafpunkte gegeben. Die Stewards erkannten aber an, dass der Crash wohl in dieser Form nicht passiert wäre, wenn Sainz das Heck nicht verloren hätte. Daher halbierte man das übliche Strafmaß auf fünf Sekunden Strafe plus ein Punkt fürs Sünderkonto.

Die bedeutet auf Rennergebnis und WM-Wertung angewendet nun konkret: Platz fünf statt vier im Rennen für Carlos Sainz. Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez gewinnt einen Platz – und zwei Punkte in der WM-Wertung.

Weil Carlos Sainz gleichzeitig zwei Punkte in der WM-Wertung verliert, bedeutet das automatisch: Er rutscht in der WM-Wertung eine Position ab, ist dort wie im Rennen nun auch Fünfter. Profiteur ist der Miami-Sieger Lando Norris, der auf Rang vier aufrückt.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0