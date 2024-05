Strafpunkte: Kevin Magnussen droht Renn-Sperre

Kevin Magnussen sammelte am Miami-Wochenende rekordverdächtige fünf Strafpunkte

Haas-Pilot Kevin Magnussen fiel in Miami vor allem durch seine Fahrweise auf. Der Däne sammelte allein am Wochenende fünf Punkte für sein Strafkonto – und steht nun kurz vor einer Rennsperre. Seine Reaktion: frostig.

Sein Fahrstil erzürnt in Miami die Formel 1: Haas-Pilot Kevin Magnussen. Nach einem weiteren Zwischenfall im Miami-Rennen steht der Däne nun haarscharf vor einer Renn-Sperre.

In der bisherigen Saison hat Kevin Magnussen nur einen WM-Punkt eingefahren – aber zehn Strafpunkte für sein Sünderkonto.

Fünf dieser zehn Punkte sammelte Magnussen allein in Miami.

So lief das Strafen-Wochenende des Dänen ab:

Drei Strafpunkte aus dem Sprint: Magnussen hatte mehrmals im Duell mit Lewis Hamilton die Strecke verlassen.

Zwei Strafpunkte aus dem Grand Prix: Im Rennen crashte der Däne mit Logan Sargeant. Der US-Amerikaner war damit bei seinem Heim-Grand-Prix raus. Zeitstrafe plus zwei Strafpunkte für Magnussen.

Vorbelastung: Schon in Jeddah hatte Magnussen drei Punkte für eine Kollision mit Alex Albon kassiert. In Shanghai im Sprint bekam er zwei Punkte nach einer Szene mit Yuki Tsunoda.

Magnussen steht also nun bei zehn von erlaubten zwölf Punkten. Und wird im Fahrerlager für sein Verhalten auf der Strecke kritisiert.

McLaren-Teamchef Andrea Stella hatte bereits am Samstag klare Worte für Magnussens Verhalten auf der Strecke gefunden: «Vielleicht sollte man dann ein Wochenende zuhause mit der Familie verbringen und über die eigene Sportlichkeit nachdenken, bevor man zurückkommt. Und wenn dann erkennbar ist, dass der Fahrer loyal, fair und sportlich mit seinen Gegnern umgeht, kann er in diesem Sport bleiben.» Stella weiter: «Das ist völlig inakzeptabel.»

Der Däne selbst reagierte in Miami nach dem Rennen eher frostig.

Gefragt nach der Situation mit Logan Sargeant, sagte er nur: «Ich kommentiere das besser nicht.» Auch zu den Aussagen von Stella wollte Magnussen nichts sagen.

Das große Problem für Magnussens Team Haas nun: Die angesammelten zehn Punkte verfallen erst in zehn Monaten. Knackt Magnussen die Zwölf-Punkte-Schwelle, wird er für ein Rennen gesperrt. Das dürfte in der Regel bei einem einzigen weiteren Crash im Rennen bereits der Fall sein. Meist gibt es dafür zehn Sekunden plus zwei Strafpunkte.

Kevin Magnussen fährt also künftig auf Bewährung...

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0